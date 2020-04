Historias de la historia

El historiador ufano y maniqueo no puede darle el zarpazo a la noticia oculta, insípida, secundaria, estéril, invisible, plana, infecunda, inaprovechable y académica de que han encontrado unos mapas que utilizó el ejército de la República durante la guerra civil en la batalla de Guadalajara. Dónde está la noticia, dónde está el interés, qué desperdicio, en estos tiempos de convulsión y majadería próspera a manos llenas, citar algo relacionado con la guerra civil como si se tratase de un hallazgo de la época de Carolus III Rex, qué pérdida de tiempo y espacio mediático donde siempre ha de sonar la bocina y el tambor tontorro para alimentar a los ávidos de mordiscos a la noticia palpitante que hierve en las uñas que rugen por teclear. Unos mapas, unos cartógrafos en un bando, unos institutos en otro, preciados archivos inconexos, dicen, como siempre con la minuciosidad española para hacer todo, se utilizaba la guía Michelin para hacer la guerra y sin mapas militares precisos y académicos se iban haciendo los mapas a lápiz y goma de borrar, como el que hace los croquis con un palo en el suelo berlanguesco. Ahora mismo me voy a ver por enésima vez La Vaquilla para rezumar españolismo torero y chusquero y esperar ese momento donde se mete con calzador la moraleja, la moralina, el estoque de profundis pensamiento del que debe adolecer cualquier película (o noticia) bélica. El novato aprendiz de periodista que da pábulo a mapitas y batallitas no es discípulo fiel de la nueva oratoria, el nuevo periodismo, el que siempre sabe distinguir entre lo que no es noticia, que se hayan encontrado algunos mapas churruteros que utilizaron los republicanos y lo que sí sería noticia, que se hubieran encontrado mapas churruteros que hubiera utilizado Franco o algún general franquista, con faltas de ortografía y manchas de churros. Leo y releo el artículo y no encuentro el aguijón, la estocadita de interpretación histórica reciente, la puyadita al otro, la suciedad que arrojar ni la ridiculización oficial, veo sólo apuntes históricos, papeles militares del chichinabo, papelotes, pliegos de archivero gafoso sin posibilidad de rédito y además, qué puñetas tiene eso que ver con la pandemia de las pandemias, la catástrofe de las catástrofes. Sí, me aburre ya lo que haces o dejas de hacer en tu confinamiento. Quiero que se encuentren más mapas históricos hecho a lápiz y goma de borrar.