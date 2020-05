Homúnculos en celo

La La identidad de los expertos en salud pública que asesoren al Gobierno sobre el cuándo, en qué lugares y el cómo será la desescalada pandémica, se trata como materia reservada, velada a la ciudadanía que sólo tiene derecho a conocer lo que decide quien decida, sin saber en base a qué criterios se decidió. Y no se entiende, porque: ¿cómo no vamos a tener derecho a saber qué se informa y en base a qué criterios se fasea tal desescalo, cuando lo que está en juego son nuestras vidas y haciendas? Y al margen de su posible ilegalidad (ese es otro debate), esta situación me recuerda a los míticos homúnculos, unos seres surgidos en el S. XVII, con los primeros microscopios y que algún científico proclamó haber avistado errantes por entre el esperma humano. Y hasta osó describirlos como hombrecillos pululando por tales fluidos, con apariencia humanoide, en tamaño celular, y listos para instalarse e ir creciendo en los cálidos úteros femíneos. Una figuración que se prestó a no poca chunga literaria, desde Goethe a Ortega y congéneres. Lo que, empero, no impidió que en el S. XXI se haya recuperado aquella alegoría homuncular en los debates neurocientíficos sobre la existencia o no, del libre albedrío, cuyos detractores tiran de ironía y rehabilitan a estos entecillos inciertos para especular que quizá sean ellos los únicos que podrían justificar que tomemos decisiones libres y puras, si vivieran aislados en algún rincón del cerebro, desde donde vigilan y controlan los niveles hormonales que nos determinan, pero sin dejarse influenciar por la realidad bilógica del ser, dada su naturaleza putativa, con lo que evitarían los condicionantes somáticos. Un modelo aplicable al equipo de expertos en desescaladas cuya identidad se nos oculta para evitar contagios. O sea, como un grupillo de homúnculos, S. XXI, bunkerizados en el puente de mando del sistema social, para analizar lo que nos conviene, pero aislados de la intoxicante realidad sociológica de este organismo llamado sociedad civil. Y no seré quien ponga en solfa el celo desplegado por tales criaturas, imaginarias o reales, a quienes debemos agradecer su entrega, al margen de su pericia. Aunque sí me suscite grave recelo la objetividad, de los otros homúnculos, los políticos, (modelo S.XVII), encelados en trasponer a golpe de decreto solo los consejos apropiados, para instalarse y crecer en los cálidos úteros sociales que se dejen