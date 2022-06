Honras y virtudes

En la antigua formación de los príncipes, generalmente encomendada a ayos y tutores esclarecidos y bien conocedores del imperecedero pensamiento de los clásicos, solían repartirse en tres las maneras de vivir: una era la vida deleitosa, otra la política y también se consideraba la contemplativa. Y los filósofos, de acuerdo con ellas, asimismo establecían dos maneras de bienandanza. No precisamente aconsejable la de la vida deleitosa y los placeres del cuerpo, ya que, y este es un juicio de interés, las delectaciones de los sentidos son comunes al género humano y a las bestias; por lo que Aristóteles no tuvo reparo en comparar a los hombres con los puercos, cuando procuran la bienandanza común del placer corporal en lugar de quererla mayor. Luego más a propósito resulta, continúan los antiguos filósofos, poner la dicha en las honras, dado que mucha mejor cosa son que las riquezas y los deleites. Sin embargo, en cuestión de honras mundanales también hay que poner cuidado. Se decía que la honra es una reverencia hecha a otro en testimonio de verdad, para lo que debía parecerse sabio o virtuoso, como razones de ser honrado. Y, puesto que la honra es adquirida con la reverencia de otros, más pertenece a estos la honra que al que la recibe. Luego buscar la honra, en lugar de practicar virtudes, al cabo, conduce a males: uno, no menor, el de parecer en lugar de ser, para, de ese modo engañoso, procurar reconocimiento. Otro el de los riesgos, los peligros que tienen para los pueblos -dado que estas advertencias se hacían a los príncipes- las pretensiones de los gobernantes por alcanzar alguna forma de honra mundana. E, igualmente reprobable, el mal al que lleva la primacía del interés, porque no serán justos, sino torticeros y desiguales, los prebostes que repartan dones y beneficios -prebendas y privilegios de variada entidad- no debidos a los merecimientos de quienes los reciben, sino a la disposición de estos -debidamente recompensados- para reconocer o proclamar honras de los dirigentes dadivosos. Esta clásica disquisición entre honras y virtudes puede resultar algo remota ante las displicentes y hedonistas maneras de la posmodernidad de hogaño. Y, por eso, no poco acierto hay en denotar la honra como la buena opinión y la fama que se adquieren por la virtud y el mérito.

