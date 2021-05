Hospitalo- centrismo

Por un momento consideremos que disfrutamos del todo. Aún asi no vemos colmados nuestros irrefrenables deseos. Unas espectativas autoimpuestas y hechas a nuestra medida exigen inmediatez ante su demanda. Las fechas pasadas han podido modificar el subconsciente colectivo durante un periodo demasiado corto de tiempo. La confluencia en las balconadas a las 8 de la tarde intentaban insuflar un periodo de henchido orgullo con un reconocimiento hacia unos colectivos que no habían sido los protagonistas hasta el momento. A partir de 2006 cuando surgen las primeras voces disonantes que tratan de los excesos en Sanidad. El sobrediagnóstico y el sobretratamiento influyen en el equilibrio económico de los sistemas sanitarios. Aplicar ese concepto a nuestra realidad es difícil, por desgracia. Hay una actitud demandante generalizada superior al valor que un sistema sanitario universalizado como el nuestro puede ofrecernos Existe un manifiesto abuso de los sistemas hospitalarios que no pueden absorber una demanda cada vez más creciente en sus Urgencias hospitalarias de pacientes con patologías banales, en su gran mayoría. Eso supone sobrediagnósticos y sobrecostes a un sistema que no puede tensionarse otra vez más. Siendo proveedor un sistema de administración pública, como médico, debo ser eficiente en su máxima definición y ofrecer una calidad óptima según la evidencia. Para ello se precisa de una adaptación. Comencemos con una información veraz y contrastada a la ciudadanía, alejada de condicionamientos externos y donde el empoderamiento real del mismo sea cubierto en la extensión del término. Busquemos la sinonimia entre obligación y conocimiento.

Igualmente como profesionales debemos madurar y considerar nuestros actos no como algo mecanicista y funcionarial. Buscamos la humanización en el trato. Huyamos de la variabilidad clínica mediante la aplicación del método científico: una medicina basada en la evidencia. Es un acto colaborativo necesario para la supervivencia mutua. Conocimiento y uso adecuado de los recursos sanitarios por parte de todos. Un planteamiento que busca que la atención sanitaria salga de su rigidez y adecue su atención a la verdadera realidad partiendo de las experiencias recientes.