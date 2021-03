Hoy toca echar cuentas

He sido osado y me he atrevido a mirar las cifras del paro directamente en el Ministerio de Trabajo, y no me he enterado de nada: ese es el problema de los ordenadores, sean los "bigdata" o los "nefastadata". Te metes en la página y tienes unas clasificaciones muy exhaustivas de las cifras de parados en España, y clasificadas por innumerables criterios, pero todo raro, raro, raro, porque me pasa como a los malos estudiantes: que no se consultar la información y no encuentro lo que yo quiero.

Pero bueno, lo cierto es que el paro ha aumentado, aunque dicen que han aumentado también los cotizantes a la SS (aviso a navegantes, de momento se trata de la Seguridad Social, no confundir con otras SS de nefasto recuerdo y aviesas costumbres). Para que luego me diga mi Magnífico amigo de clases pasivas, que la estadística es clara. ¡Ay estos niños!

Pero expurgando los datos, me encuentro que hay en total hoy 4.00.789 parados (+23,5% anual y +1,12% mensual), de los cuales 366.403 son jóvenes, en la flor de la vida, menores de 25 años, que ¡quién los pillara! pero con un porcentaje de paro del 40,14%.

Y con ser grave el tema económico, es el de menor importancia. Un alto porcentaje ha cursado estudios Universitarios, o de Formación Profesional, están llenos de empuje, pero nadie se arrima a ellos, "no para calentarles la oreja", sino para darles herramientas para salir de esa inactividad. Necesitan ser tratados como personas, necesitan que se les inyecte ánimo para salir a comerse el mundo y no les ocurra lo de aquellos de Sabina que el mundo se los comió a ellos. Necesitan que les inyecten en vena dosis macro de optimismo. Y eso no se consigue sólo con clases para salir airoso de una entrevista. Eso se consigue aprendiendo a ser objetivos y conseguir un autoanálisis cuyos resultados los refuercen en que su trabajo está en algún sitio y solamente necesitan encontrarlo. Toto lo anterior se puede decir más bonito, pero en momentos tan procelosos como éstos, es muy, pero que muy, importante tener las ideas claras, portarse sencillamente como lo que son: personas, con actitudes y aptitudes de personas, a las que el posible empleador debe valorar en sus dos aspectos: el de persona primero, y luego el de profesional. Porque si reúne cualidades personales, las posibles carencias profesionales, nadie lo sabe todo, las va a eliminar pronto, una vez que se incorpore a la empresa. Y eso es así porque la persona siempre manda en el profesional. Y hablo desde mis experiencias profesional y docente. ¡A por ellos!