Huérfanos de historias

Al inicio del confinamiento veía la televisión y, entre tanto coronavirus, anuncios. Los miraba con la boca abierta. Todos se habían quedado antiguos. Ninguno significaba nada. Y las series igual. Todas también, sin excepción, contaban un mundo que ya no era.

De pronto me sentí huérfano de historias.

No estaban las historias que me conectaran con el resto de la humanidad en esta situación, las que me dijeran cómo estaba haciendo la gente. No estaban las historias que me conectaran conmigo mismo, que me inspiraran al aceptarlas o rechazarlas.

Y, claro, me fui en busca de historias. A las redes sociales, obviamente. A escribir las mías y a alimentarme de las de gente que admiro y quiero.

Pero no. No era el sitio. Porque las redes sociales no son un espacio puramente humano. Abundan bots bien manejados por agitadores que han demostrado, con gran conocimiento de psicología, que pueden convertir en marionetas a millones. Diciendo simples palabras claves evocadoras de modos de pensamiento o provocando cansancio emocional. ¿Crees que no es posible? Busca en Google "Cordelia Fine La Ciudad de las Ideas". O lee acerca de la teoría de valores humanos básicos de Schwartz. O compra un librito tan ameno como profundo: "No Pienses en un Elefante" de George Lakoff. Y verás lo fácil que es manipular a miles, cientos de miles, millones. Verás lo fácil que es que estalle odio.

No, en las redes sociales no curaría mi orfandad.

Necesitamos crear historias de calma, tan necesaria para un querer escuchar bien que nos lleve a un querer hacer bien. O de éticas que guíen ante futuros inciertos con problemas desconocidos. O de la necesidad que impone el virus de dejar de ser muchos "yos" para ser un único "nosotros" que abarque a todos los "yos" sin dejar ninguno fuera. O de la necesidad de aceptar tanta cosa nueva que cambia nuestra identidad y nos quita, tal vez para siempre, mucho valioso de quiénes éramos. O de los miedos, mezclados entre sí los justificados y los que no. O de la desconfianza entre personas que se leen y se apartan. O de la pérdida y ruptura durante la ausencia, o quizá durante la presencia. O del cuidado prestado por millones cada día, hora, minuto, sin probablemente recompensa de ninguna clase. O de la edad. O de la dificultad para encontrar la verdad, alguna verdad. O de los metros cuadrados repetidos una y otra vez. O de…

Hagamos y busquemos esas historias.