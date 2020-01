Huid del dogma

Un dogma es algo que se presenta como un principio innegable, incuestionable e imposible de rebatir. En términos lógicos sería una tautología. Viene del griego y significa creencia, ley. En el mundo religioso, en nuestro caso herederos de la tradición judeocristiana, el dogma es una doctrina revelada por Dios: un principio que funciona como autoridad y fuente de verdad innegable. En el contexto de las ideologías el dogma es un sistema de creencias que sirve de fundamento y que no puede negarse jamás (de hacerse rompería el paradigma); es decir, el dogma es un conocimiento supuesto que presuntamente viene del ser (sea lo que sea para cada uno) y de ahí que no se le sospeche la negación. El dogma presume dos cosas: que el mundo es inmutable y que los seres humanos son inmutables. Dicho de otra forma que el mundo no está sujeto a cambio y que las personas tampoco. El universo sería así finito, acotado. No obstante esto no es así: sospechamos que el universo es infinito y por lo tanto un principio universal, un dogma, solo tendría validez temporal por lo que no sería algo incuestionable dada la alterabilidad permanente del cosmos. Con el ser humano pasa igual: evoluciona y por lo tanto nada de lo humano es constante sino variable. Recordemos a Heráclito y a su "todo fluye y nada permanece" que viene a ser el segundo principio de termodinámica también. Dicho así es insostenible la idea de un dogma. Si se sostiene como principio imperturbable el dogma pasa de lo racional a lo emocional, diríase obstinación, y eso es el final del librepensamiento y de la sana virtud socrática de la ignorancia. Por todo esto es mejor considerar el valor de la ignorancia respecto al conocimiento antes que la seguridad autocomplaciente del dogma. El dogma es muy peligroso, puede derivar en autoritarismo, en totalitarismo, en manipulación y dominación. Por eso es muy aconsejable poner en tela de juicio en estos momentos el pensamiento único de la derecha, la superioridad moral de la izquierda, el capitalismo (ya dijo Walter Benjamín), Dios, y hasta el dogma central de la biología molecular. Estimados lectores huid del dogma, de su autocomplacencia, de su autoritarismo, de su exigencia moral y emocional, del autosacrificio, del obscurantismo de los benefactores del dogma, de los dogmas políticos de los partidos. Huid del dogma y ganaros así a vosotros mismos. Me too.