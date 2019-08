Humanismo y política

Estimados lectores hemos traspasado en el día de hoy, lunes, el umbral estacional del verano para en breves días adentrarnos en un nuevo curso político de calentura otoñal, que a priori no se visualiza con sentires personales nada halagüeños, ante los antagonismos existentes y manifiestos en la vetusta e ínclita Carrera de San Jerónimo, suprema sede institucional de la soberanía nacional y máxima expresión dialéctica democrática para la gestión y gobernanza de España, de este quijotesco país que quiere pero no puede por posturas políticas intransigentes e irrespetuosas con el pasado y el presente de nuestra Historia.

Debemos de estar preparados para unas nuevas elecciones a las Cortes Generales en el mes de Todos los Santos ante la transitoriedad y tribulaciones políticas a las que estamos asistiendo de forma cansina y tediosa todos los días con declaraciones a través de las redes sociales como instrumento actual de hacer política fácil con pocas palabrillas inconexas. Necesitamos de un parlamento con una mayoría absoluta que marque las líneas de actuación, al menos, durante los próximos ocho años, dando estabilidad y seguridad jurídica al Estado dentro del marco de la Constitución Española de 1978, ya que las circunstancias actuales no son las más idóneas para embarcarnos en elucubraciones que nos aboquen, aún más, a la quiebra de la Nación con ocasión de los independentismos, el déficit público, el elevado desempleo y la no respuesta con celeridad, eficacia y eficiencia de los derechos derivados del Estado del Bienestar Social.

La división política egocéntrica y narcisista en el centro, centro-derecha y derecha coherente, no es la solución para plantearnos el futuro mediato con esperanza, al contrario, la suma de todos aquellos cuya percepción se encuentran en el respeto, sin lagunas significativas, al humanismo cristiano, será la única opción consensuada para el convencimiento electoral desde la racionalidad democrática y como garantes laicos en la creencia de la trascendencia del hombre y la defensa de todos los derechos naturales de la persona, que ahora se llaman derechos humanos, es decir, de todos, no de unos sí y de otros no, como el derecho a la vida.

En fin, la suma solo se puede conseguir desde la propia sociedad civil vertebradora del pensamiento y las ideas a pie de calle, dando lugar a una auténtica ideología con "España Suma", por instar y exhortar una europeísta concepción del mundo y de la vida que nos traerá, sin duda alguna, un modelo democrático garantizado de bienestar social.