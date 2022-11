Hundimiento demográfico

Matemáticos y otros científicos han elaborado durante siglos modelos de crecimiento poblacional. Para esto han utilizado diversas herramientas matemáticas, principalmente relacionadas con la estadística, las ecuaciones diferenciales o en diferencias y el álgebra lineal. Pero no se preocupen: para leer estas líneas no se requiere conocimiento alguno de esto.

En los medios suelen aparecer otras nociones matemáticas poblacionales, más sencillas de entender: tasas de natalidad, de mortalidad, de fertilidad... Es fácil encontrar su significado en internet.

Los demógrafos llevan décadas advirtiéndonos de las bajas tasas de fertilidad de la población europea (y muy particularmente de la española, hoy con los peores datos, si exceptuamos a Malta), que son alarmantes. Hace cuarenta años, nos decían que el declive demográfico aún podía tener solución; hace treinta, nos avisaban de consecuencias muy serias, si no se tomaban medidas para subir esas tasas; hace veinte, las medidas que se tendrían que haber tomado eran sumamente urgentes, aunque solo fuera para paliar el mal que ya estaba hecho. Las advertencias se han agravado cada vez más desde entonces. La situación actual es terrible: no tiene remedio y augura un futuro espeluznante. Habría que tomar medidas (paliativas) ¡ya! Las dificultades para pagar las pensiones es una primera consecuencia del problema (que no la única), que se agravará año tras año. El Estado apenas podrá invertir en nada: se gastará casi todo en pensiones y en sanidad.

Unos cálculos muy simples sobre la población actual en España ilustran lo dicho: hoy, por cada niño de menos de un año, hay 2,41 adultos de 45. Hay más adultos viviendo su 79º año, que niños viviendo su primer año de vida. Si el saldo migratorio futuro fuese nulo y no falleciese ninguno de estos niños en los próximos 45 años (algunos lo harán, sin duda), la población de 45 años se habrá dividido en 2067 por 2,41. Es más difícil hacer el cálculo global, pero lo seguro es que la población española se dividiría, como mínimo, por dos; población que tendría una edad media bastante superior a la actual.

En los últimos 40 años, ningún gobierno español ha afrontado con un mínimo interés este enorme problema. Las matemáticas para diagnosticarlo no eran difíciles, pero se ha mirado a otro lado. Lo difícil es que un gobierno se ocupe de problemas que no tengan una utilidad electoral directa.