Hundir al rey para salvar al Rey

Cuando aquel ya lejano 3 de agosto de 2020 el rey don Juan Carlos partía desde Pontevedra hacia Abu Dabi, capital de ese peculiar conglomerado de territorios federados que son los Emiratos Árabes Unidos, pocos imaginaron, probablemente ni el propio interesado, que la anomalía de que el jefe del Estado español durante 39 años no pudiese residir en su país, se prolongaría, sine die, durante tan largo periodo de tiempo. Una situación impuesta por el gobierno socialista de turno - no olvidemos que en coalición con Podemos - bajo la premisa de que se debía preservar a la Corona y crear un cortafuegos alrededor del actual rey con el objetivo de que los escándalos financieros del rey emérito afectasen lo menos posible a la Monarquía.

Si el objetivo de Pedro Sánchez era apartar a don Juan Carlos con el fin de salvaguardar a don Felipe del desprestigio provocado por la mala praxis entorno a los negocios privados del rey emérito, sin olvidar los escarceos amorosos que en tan mal lugar lo han dejado y tantos problemas le han acarreado, su jugada será del todo inútil. No olvidemos que la Corona es la institución con mayor carga histórica de todas las contempladas en la Constitución de 1978 y que se enraíza en la tradición política española y en la herencia secular. El jefe de la Casa Real no es un presidente de gobierno al que se puede sustituir por otro para así limpiar la imagen del partido político en cuestión. El rey es rey, porque previamente su padre ha sido rey - ya sea de hecho o de derecho - y ha recibido esa herencia, situación totalmente distinta a la de un primer ministro. Nada más simple y nada, a su vez, más complejo, pues el acervo histórico que implica la continuidad dinástica, siempre se verá afectado por la trayectoria política y personal del titular de la Corona. Así las cosas, el exilio de don Juan Carlos, sin conseguir parar el desprestigio de la institución monárquica provoca el efecto contrario, pues ese desprestigio no sólo afecta a la Corona, sino que proyecta una imagen nefasta de España como estado social y democrático de derecho, pues ¿En qué país con sólidos principios democráticos hemos visto que el anterior jefe de Estado no pueda residir en el mismo, más aún cuando no ha sido condenado por ningún delito contemplado en el Código Penal, o lo que es aún más grave, sin ni siquiera estar imputado? En la Europa occidental, y con posterioridad a la II Guerra Mundial, sólo podemos encontrar un paralelismo, pero con una imposible analogía con lo dicho sobre don Juan Carlos. Se trató de Bettino Craxi, primer ministro de la República Italiana entre 1983 y 1987 huido a Túnez tras las posibles consecuencias penales derivadas del caso Manos Limpias. En su tumba, en el costero cementerio de Hammament, nunca faltaron flores frescas, como pudo comprobar quien subscribe estas líneas no hace tantos años. Su viuda se encarga de ello.

Nadie duda de que el comportamiento del anterior jefe del Estadio no ha sido, ni moral ni éticamente, aceptable desde una óptica de transparencia democrática e higiene institucional. Pero también debemos contemplar que no ha incurrido en ningún ilícito penal y que, tras no pocos años de investigaciones impulsadas desde el poder legislativo y judicial, nada se puede pedir al anterior rey de España; un hombre octogenario, alejado de su país, de sus amigos y de su familia, condenado al ostracismo de un destierro injusto, totalmente desproporcionado y difícil de comprender si no tenemos en cuenta la actual coyuntura política, donde el neocomunismo - llamémoslo así - es socio de gobierno. Un contexto político e histórico muy diferente al de "los años buenos" del rey Juan Carlos; cuando un príncipe forjado en la mayor de las adversidades, junto a la clase política y con la participación de todos los españoles, consiguió, en tiempo récord, pasar de un régimen dictatorial, o más bien autoritario, pues así era el Franquismo en sus últimos años, a una democracia plena, reconocida y valorada en el concierto de las naciones libres del mundo. Un hito, español, estudiado en las mejores universidades de Occidente y que uniría, para siempre, el nombre de Juan Carlos I al de los mejores años de la historia española del siglo XX. La abdicación de don Juan Carlos en 2014 y las medidas tomadas posteriormente de retirarle la asignación a cargo de los presupuestos generales del Estado, conjuntamente con privarlo de representar a España en actos oficiales - ambas decisiones de alto calado político e institucional - hubiesen sido suficientes para separar las trayectorias de Juan Carlos I y Felipe VI ofreciendo la imagen de una Monarquía que no se deja lastrar por los errores del pasado. Incluso se podría haber tomado la decisión de imponer al anciano rey lo que podríamos llamar un "exilio interior". Así don Juan Carlos podría vivir en cualquier punto de nuestra geografía que no fuese la capital del reino, donde podría mantener un perfil bajo que no afectase ni interfiriese, en el trabajo de don Felipe. Con esa medida ni la imagen del país, ni la de su máxima magistratura, se habrían visto afectadas, al menos, del modo en que finalmente ha resultado. Por todo lo expuesto anteriormente dudo mucho de que el verdadero propósito del actual gobierno de coalición entre PSOE y Podemos fuese el de salvar a nadie, sino el de hundir la imagen de don Juan Carlos con la excusa de proteger a Felipe VI, pues las últimas intenciones de Pedro Sánchez han sido, desde el inicio de su primer mandato, arrinconar lenta y paulatinamente el papel representativo e institucional de la Corona, en beneficio de su persona y de un proyecto político que pasa, esencialmente, por orillar a cualquier líder que no sea él mismo. Lejanos aquellos tiempos en los que el concurso de todos se hacía necesario, se complementaba y se celebraba. Por otra parte, el gustazo que el sector podemita ha debido sentir al ver a don Juan Carlos a miles de kilómetros de distancia, como si de un prófugo se tratase, ha debido de ser importante; aunque no menor al que habrán experimentado otros socios del gobierno como ERC y Bildu, siempre al acecho de la primera institución del Estado. ¿Pero qué ocurrirá si el llamado rey democratizador muere en ese exilio forzado?