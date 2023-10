Tras las elecciones municipales, ahora empezamos a ver el verdadero rostro del PP y de la alcaldesa de Almería. Después de prometer en campaña municipal que jamás metería la mano en el bolsillo de los almerienses, ahora se descubre aprobando una subida del IBI de 72 euros de media por recibo y anunciando un posible incremento del precio del agua en una cantidad que no ha querido aún precisar y que, según nuestras estimaciones, podría alcanzar hasta el 40 por ciento. Estamos ante un fraude electoral sin paliativos, pues no ha pasado ni medio año desde que la alcaldesa se presentara a las elecciones municipales prometiendo que bajaría los impuestos si llegaba a la Alcaldía. Para los anales de la historia política almeriense quedará su rostro de desconcierto escuchando al coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, felicitarla, ilusamente, por no incrementar la presión fiscal en Almería, al día siguiente de que hubiera anunciado una de las mayores subidas de impuestos municipales que se recuerda en años.

Este hecho, sumado al aumento del precio del agua potable, demuestra lo que desde el PSOE ya veníamos denunciando, que, tarde o temprano, estos más de 20 años de gestión irresponsable del PP acabarían pasándonos factura y ahora, como vemos, ya hemos empezado a pagarla. La realidad es que, finalmente, los almerienses tendremos que poner de nuestro bolsillo los más de 70 millones que el Ayuntamiento ha tenido que abonar en los últimos años por sentencias condenatorias debido a la mala gestión del PP al frente del Ayuntamiento, la más cuantiosa de ellas como consecuencia de la expropiación de terrenos para la ampliación del Paseo Marítimo, que acabó costando a las arcas municipales más de 30 millones de euros.

Podrán culpar a otras administraciones, podrán mirar hacia atrás o hacia a ambos lados buscando responsables, pero la única verdad es que han sido años perdidos para la ciudad, de dinero malgastado, de fondos que no se han sabido emplear y han tenido que ser devueltos, como los recibidos para fomentar el empleo o apoyar a las familias más necesitadas, y de partidas que pasan de un presupuesto a otro sin ejecutarlas Esta es la verdadera cara de la alcaldesa y de un Partido Popular que no ha sabido administrar de forma responsable y eficiente el dinero de todos los almerienses.