IHermandad de veteranos

El nombre completo es Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Han transcurrido ya 210 años desde que Fernando VII creara la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Esta Orden fue creada para recompensar a los militares de conducta intachable y constancia en el servicio y que de alguna forma dio pie a que en 1957 se declarase a San Hermenegildo patrón de esta Hermandad. La primera pregunta que nos hacemos es por qué fue elegido este santo y no otro como nuestro santo patrón. Pues sin duda fue elegido por su valentía, firmeza y tesón en defensa de la fe católica frente al arrianismo. Hay santos más populares que él, como San Sebastián, que es patrón de nueve pueblos solamente en la provincia de Almería. San Pedro, San Juan, San Antonio y no digamos San José, también son santos muy populares en España; pero San Hermenegildo no lo es. A algunos españoles les suena a Don Rodrigo, Wamba o Sisebuto entre los reyes godos. Eso a los mayores, a otros a futbolista de algún equipo latinoamericano.

El siglo VI fue muy convulso, aún no estaba bien definida España y las guerras con otros reinos bárbaros del norte de la Península y sur de Francia fue la norma entre los godos. Aunque había transcurrido más de un siglo desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en la Península seguía existiendo una franja costera que iba desde Gibraltar hasta Murcia, que seguía siendo dominio del Imperio Romano Oriental. Ahí estaba nuestra provincia y por eso, los restos visigodos en nuestros yacimientos, son escasos o nulos. Católicos y arrianos convivían juntos, aunque luchando ferozmente por el poder.

En este estado de cosas el Rey Leovigildo empezó a unificar y ampliar el reino godo de España (Hispania o Spania). De su primer matrimonio tuvo dos hijos: Hermenegildo y Recaredo. La segunda esposa de Leovigildo se llamaba Gosvinta, pero el nombre de la primera es desconocido. Toda la familia era arriana. A Hermenegildo, que era el mayor, lo mandó Leovigildo de gobernador a Híspalis (Sevilla) El obispo católico de esta ciudad, Leandro, ejerció gran influencia sobre Hermenegildo en su conversión a la fe católica. Su joven esposa, la princesa Ingunda, que profesaba la fe católica, sin duda tuvo mucho que ver en la conversión de Hermenegildo; todos sabemos que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Parece ser que su hermano Recaredo se unió a su padre y en vez de mediar echó más leña al fuego, porque si Hermenegildo desaparecía, el sucesor de Leovigildo sería él. El resultado fue una guerra abierta entre arrianos y católicos al no volver Hermenegildo al arrianismo y el hecho de haberse proclamado rey de la Bética. El perdedor de esta guerra feroz fue Hermenegildo, quien poco después, al negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, fue ejecutado en Tarragona por orden de su padre el 13 de abril de 585. Fue decapitado por un soldado según algunos historiadores o por el conde Sisberto según otros, aunque este detalle es intrascendente.

Hermenegildo había nacido en Medina del Campo en el año 564. Es patrón de los Conversos, de la Monarquía (compartido con San Fernando) y de los Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Como curiosidad y por proximidad apunto que es el patrón de Alquife; sí, el de las minas, donde se conserva una ermita dedicada a este santo. Y es que al trasladar los restos del santo desde Tarragona a Sevilla, durante el camino se realizaron varios milagros y en esos lugares levantaron ermitas y es probable que en Alquife tuviera lugar algún milagro del santo. Pero es en Sevilla donde los caballeros que intervinieron en la Reconquista fundaron la Hermandad de San Hermenegildo en una capilla junto a la actual iglesia dedicada a San Hermenegildo, situada en la Ronda de Capuchinos. Una placa de mármol nos recuerda el martirio de San Hermenegildo, pero quede claro que no fue decapitado en Sevilla. También en Madrid encontramos la parroquia de San Hermenegildo y Santa María de la Cabeza. Por otro lado reliquias suyas se encuentran repartidas en Plasencia, Ávila, Sevilla y Zaragoza y es posible que en alguna iglesia más.

Los cuadros dedicados al santo son también escasos, pero hay algunos y citamos: “Apoteosis de San Hermenegildo” (1623) de F. de Herrera “El Viejo” y “Triunfo de San Hermenegildo” (1654) de F. de Herrera “El Mozo”, ambos en el Museo de El Prado. Como se desprende del nombre y apellidos eran padre e hijo. Una talla policromada del santo del siglo XVII, atribuida a Juan Martínez Montañés, que ha sido restaurada recientemente, se encuentra en la capital hispalense. Al cumplirse el milenio de su martirio, el Rey Felipe II, gran devoto de este santo, pidió al Papa Sixto V la canonización de Hermenegildo, aunque esta canonización no llegó hasta 1639 por el Papa Urbano VIII. Sus huesos, salvo una pequeña reliquia que conserva la Hermandad de Sevilla, fueron trasladados al Monasterio del Escorial. Aunque nuestra Hermandad es relativamente moderna, ha calado profundamente en nuestros corazones y resumo de forma sucinta nuestros ideales: Amor a España, respeto a la Constitución y fidelidad a su Majestad el Rey y a las Fuerzas Armadas. Y siempre ¡Viva España!