LOS INGLESES Y EL HUEVO DE COLÓN

Si yo fuera hostelero estaría ahora mismo manifestándome en la Puerta de Purchena, no contra el Gobierno español, sino contra el Gobierno británico, para que el día 24 incluya a nuestro país en su lista verde de países seguros como destino turístico. El británico es el 40 % de todo el turismo y, si no comparece, el verano se presenta muy oscuro para nuestra industria hostelera. Pero es que además me estaría manifestando contra la Junta de Andalucía, que se opone a las nuevas medidas covid que ya han sido publicadas en el BOE y son las únicas -ya que la Comunidad no ha sido capaz de implementarlas por sí sola, teniendo como tiene las competencias- que pueden hacer posible que Boris Johnson rectifique el día citado y deje venir por fin a sus turistas. La no inclusión de nuestro país en la famosa lista verde británica ya se ha cargado el mes de junio y, si no hay rectificación, va camino de cargarse también julio. Las comunidades autónomas, inexplicablemente, no han puesto coto a los botellones y han abierto la mano en busca de "salvar el verano" y lo que han conseguido ha sido, a juzgar por la reacción británica, justo todo lo contrario. Se ha tratado de un acto populista que ahora puede ser contraproducente para la hostelería.

Pero hoy esta columna va de lo de la Plaza de Colón. Los populistas de extrema derecha se vuelven a llevar el gato al agua de sus intereses electorales. El PP, acosado por los procesos judiciales que tiene abiertos, donde han sido imputados incluso la que fue su Secretaria General y el marido de ésta, vuelve a dejarse abrazar por el oso ultramontano -un abrazo que, la verdad, no le desagrada, pues participa de la ideología de tal plantígrado-. Ciudadanos, por su parte, no ha aprendido nada de sus recientes reveses electorales y vuelve a caer en la radicalización como cada vez que se le menciona el independentismo de Cataluña, que es el talón de Aquiles de su pretendido moderantismo y de su cacareado centrismo. Todo es populismo. Y los dos partidos van a volver a reeditar la foto de Colón, blanqueando así al neofascismo neonacionalista neofranquista. Ninguno de los tres explica qué harían ellos para resolver, paliar o moderar el problema catalán. Saben que la situación no se arregla manteniendo intocable el status quo actual, pero son incapaces de salir del populismo y dialogar ofreciendo alguna solución distinta al A por ellos, oeee.