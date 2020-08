IU busca su hueco

Quedarse sin concejales en el Ayuntamiento de Almería ha dejado a Izquierda Unida descabezada y huérfana. En los tiempos que corren se antoja muy complejo tener presencia mediática si no cuentas con una retaguardia de ediles o cargos públicos que te den y ofrezcan la cobertura necesaria. No corren buenos tiempos por la coalición que no quiso, finalmente, ir con Podemos en Almería. Las consecuencias son el silencio y tan sólo les quedan las redes para tratar de trasladar sus argumentarios y opiniones sobre los temas de ciudad. Misión muy complicada.