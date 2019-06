ESA IZQUIERDA COBARDE

Hablan los ultras de la derechita cobarde. Hay también una izquierda cobarde: el PSOE. Algunos se extrañan de que todavía considere a ese partido como de izquierdas, a pesar del papelón que le hicieron hacer personajes como Felipe y Guerra a partir de los 202 diputados de octubre del 82 y hasta el final del felipismo; a pesar del rescate a los bancos y no a las personas ni a las familias que hizo Zapatero -rescate, por cierto, que ha dado el Banco de España por perdido: más de 60000 millones de euros nos ha costado-; a pesar del susanismo andaluz, fracasado estrepitosamente, y a pesar, en definitiva, de su evolución última desde el socialismo de Surennes hasta esta socialdemocracia liberal capitalista en que ahora lo tienen sumido: al PSOE, 140 años después, no lo reconocería ni su padre, Pablo Iglesias Posse. Pero lo sigo considerando izquierda porque su trayectoria es reconducible y todavía puede ser útil a la clase trabajadora. Eso sí, hoy día, por lo que estamos viendo, es izquierda cobarde. Los socialistas han temido siempre las acusaciones de la derecha: aquello de si ladran es que cabalgamos, que dijo don Quijote, les ha sido siempre inasequible. Son también temerosos de la Iglesia: lo de toparse con ella -otra vez don Quijote-, ha sido un vade retro, Satanás, para los socialistas. Tienen miedo, así mismo, al Ibex 35, producto de su nula reforma del sistema productivo y de su escasa intervención en las estructuras capitalistas nacionales. Y más modernamente le temen también a Europa: qué dirá Europa si formamos gobierno con Podemos, dicen. Este nuevo Pablo Iglesias exigirá políticas sociales, que son gasto; políticas éticas y humanitarias en inmigración, exclusión social, desahucios, pensiones…; exigirá derogar la reforma laboral de Rajoy… Y todo eso podría elevar la deuda, lo que exigiría una subida de impuestos a los ricos y a los bancos. Pero Europa no admite otra cosa que la sumisión de España a los designios económicos del BCE y, por extensión, a Trump, y la derecha no tolera una reforma profunda del sistema fiscal. Puestas así las cosas, calificar todavía al PSOE como de izquierdas quizá pueda responder a que no pierdo la esperanza de que se sacuda esos temores estúpidos esta vez. Y sé también que, con los mimbres que tenemos, hace falta un impulso que sólo puede proceder de la izquierda del PSOE. Y a las derechas, que les den: siempre ladrarán.