Ella hablaba alto. Gemía bajito. Tarareaba en la ducha y con dos riberas oxigenados se soltaba con algún acorde de guitarra acompañado de los suaves golpes de los nudillos de los dedos en la madera de la mesa que hacía las veces de cajón flamenco al compás del tres por cuatro. Entre amigos, en una sobremesa larga con algún resto de tiramisú intenso de mascarpone montado sobre una cama de bizcocho empapado en café penetrante, no solo para el gusto sino para el olfato. Las cuñas de queso curado no se retiraron tampoco de un mantel cuyo blanco inmaculado había cedido a roales rojizos dispersos por un tapete de tela confeccionado con algodón. Estaba enfrente, lo miró y con sus ojos le susurró: identificaste el talento. Su voz se quebró por bulerías y los comensales dejaban caer el efecto manangoni del caldo por el cristal de bohemia. Lento, como una llovizna ligera del mes de marzo. Allí nadie hablaba. Quietud. Feneció la tertulia cuando se levantó de la silla. Ella sola llenó aquel comedor ya vacío a esas horas de la tarde. Intempestivas para continuar con el decantador. Él la observaba ensimismado y pensaba: "no, no es talento, es luz. Hace que los demás brillemos sin que ella misma pierda un óbice de su destello". Parpadeando al tiempo que negaba con la cabeza, elevó su copa, se la acercó a los labios, los humedeció con un amago de sorber y bajó la mirada después de aniquilar la segunda magnum de licor de uva. Tenía que dejar de beber. Ahí, en ese instante. Parar. Debía controlar los grados de su organismo para disfrutar de otros placeres. A solas, a escondidas, cuando el frío se quitase con el cuerpo desnudo y ella hiciera timbrar su garganta temblorosa para musitarle al oído esas palabras que ansiaba oir a pesar del miedo de escucharlas de su boca. Nunca antes se habían pronunciado. Se habían sentido, que era lo importante, mas nunca se habían dicho. Huimos de ellas, aterrados. Con lo sencillo que resulta decir "te quiero" que difícil es sentirlo. Salimos corriendo cuando el corazón se encoge, cuando late a más revoluciones que en reposo, sin percatarnos que cuando es para ti ni aunque se quite y cuando no, ni aunque se ponga. En la penumbra de la habitación su luz continuaba iluminando toda la estancia. Talento…

Con R de Reina