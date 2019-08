Marlon Brando estuvo brillante, prodigioso, como Marco Antonio, de la mano de Joseph L. Mankiewicz, en la versión del drama Shakesperiano que este talentoso director realizo de uno de los hechos más recordados y representados de la historia: la conspiración contra Julio César y su asesinato en el Senado de Roma, con lo que se abrió el camino definitivo para el fin de la república romana. Mankiewicz era conocido con el apelativo de cineasta literario. Estudió Arte en la Universidad de Columbia, fue un apasionado del teatro, la literatura y el periodismo; trabajó como corresponsal para el Chicago Tribune. En la película dio total relevancia al enérgico texto del bardo inglés: al discurso y su capacidad para persuadir. El agón, el punto central de la obra es el momento en el que Marco Antonio toma la palabra a las puertas del Senado, junto al cuerpo de César, ante el pueblo de Roma. ¡Y Brando da vida a un Marco Antonio inconmensurable!, un seductor implacable con la música y el trasfondo de las palabras. Bruto, Casio, Servilio, Trebonio…están perdidos. Los siglos pasaron y he aquí el presente de la nieta de aquella Hispania que tan ligada estuvo a los destinos de la ciudad del Tíber en general, y de Julio César en particular. Nuestros "patricios de la política" nos castigan inmisericordes con vanas peroratas al servicio de su frenesí por apoderarse del poder y de todos los espacios públicos. Han cercado el ágora especulando con ella y dictándonos cuando podemos o no tener voz en nuestra plaza pública. Resulta que no pueden entenderse, por lo visto la Constitución, nuestra Ley de Leyes, que nos protege a todos de los abusos del poder, aun siendo imperfecta como lo es la democracia, no es suficiente fuente de inspiración para sus señorías. De modo que lo que han logrado es entregar a España en manos del totalitarismo nacionalista. Sin duda, llegan los Idus de septiembre: "Que razón os detiene ahora para no llorarle ¡oh raciocinio! has ido a cobijarte en los irracionales ya que los hombres han perdido la razón". Pelea de unos o de otros, de estos y de aquellos: todos ellos del conmigo o contra mí y con más que demostrada tendencia a la aniquilación moral y material del "otro". Las vergüenzas y las luces nos alcanzan a todos y a los caines nos les gusta que nos percatemos de ello. El nosotros es posible: ¡merece tanto la pena hacer el esfuerzo!