Igualdad en el empleo

La participación en la vida pública y la independencia económica son dos de las cuestiones clave en las que está trabajando el Gobierno de España para seguir reduciendo las diferencias laborales existentes entre hombres y mujeres. Sí, pese a lo que incomode a los negacioncitas, las socialistas y los socialistas nos hemos empeñado en cambiar esa realidad para atender lo que es de justicia y reclaman las mujeres, que conforman más de la mitad de nuestra sociedad.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez, las mujeres tienen ahora más empleo, de mayor calidad y más estable. Esto es un hecho. En diciembre de 2023, había casi 9,9 millones de mujeres trabajando, lo que supone el 47,3% del total. Además, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.134 euros ha tenido un impacto especialmente positivo en el mercado laboral, del que se han beneficiado 90.000 mujeres en Almería.

Si nos vamos a los datos de la Encuesta de Población Activa, con un gobierno del PP la tasa de paro entre las mujeres de la provincia era del 29,75% en el cuarto trimestre de 2017. Hoy, con el Gobierno de Pedro Sánchez, es del 15,38%. Es decir, 15 puntos menos.

Todo esto se debe en gran parte a las medidas que en ese sentido ha venido aprobando el Gobierno de progreso con el voto en contra del Partido Popular, que ha rechazado sistemáticamente las subidas del SMI –a pesar de ser un factor decisivo a la hora de reducir la brecha salarial de género- o la reforma laboral de 2021. En cualquier caso, no podemos olvidar que sigue habiendo más paro entre las mujeres que entre los hombres y que debemos seguir trabajando para que el empleo que se genere nos iguale. Sin embargo, es evidente que si se dan pasos atrás, como ha hecho el gobierno de Moreno Bonilla, va a costar mucho más. Suprimir, entre otras cosas, la inclusión de protocolos por discriminación o el fomento de la igualdad retributiva, que ha metido de soslayo en el decretazo de simplificación, es un ataque frontal a la igualdad de la mujer en el empleo. Pero no es solo eso, el Gobierno andaluz, que tiene entre sus competencias las políticas activas de empleo, no ha puesto en marcha ni planes ni programas ni acciones específicas para acabar con la desigualdad y la discriminación laboral que soportan las mujeres, que exigen el 8M y todos los días del año menos propaganda y más trabajo.