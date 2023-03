La multitudinaria Carrera de la Mujer celebrada en el día de ayer, en la que ha sido su décima edición, ha servido de inicio oficioso de la decena de actividades que desde el Ayuntamiento de Almería hemos programado en torno a la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, y a las que, desde esta tribuna, invito a participar en el compromiso conjunto que como sociedad tenemos de reivindicar y visibilizar una igualdad real en todos los ámbitos de la vida.

Si bien la igualdad se trabaja de forma continua y continuada a lo largo de todo el año y de forma transversal en todas y cada una de las áreas municipales, a través del IV Plan Municipal de Igualdad 2021/2025, con un papel destacado de los tres centros municipales de la Mujer (Centro, Cortijo Grande y Los Molinos), las actividades organizadas para estos días apelan si cabe más directamente a la reivindicación, la solidaridad, el emprendimiento, la conciliación, la lucha contra la discriminación y contra la violencia de género. Alejados de banderas y consignas, la celebración de los actos en torno al 8M, que puedes ver en mujeralmeria.es, buscan visibilizar el empoderamiento de la mujer y destacar su influencia y posicionamiento en la sociedad actual.

'Mujeres y hombres, al final somos iguales' ha sido el lema elegido este año para conmemorar esta fecha y con el que, desde el Ayuntamiento, queremos contribuir a construir una sociedad donde la igualdad sea real, no sólo legal. Porque no habrá verdadera igualdad mientras mujeres y hombres no tengamos las mismas oportunidades en el acceso al mercado laboral, mientras las mujeres percibamos menos salario, mientras el desempleo femenino sea superior al masculino o mientras haya mujeres que sigan muriendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

En ese camino por un futuro igualitario real, el Ayuntamiento de Almería, en su acto institucional del 8M, volverá a distinguir este año a ocho mujeres y colectivos ejemplares, que han destacado en distintas facetas profesionales o sociales y cuya contribución en favor de ese objetivo común merecen un reconocimiento.

Mujeres y hombres somos iguales, pero reivindiquemos lo que es de justicia: que mientras la igualdad no sea real no habrá una democracia plena ni una sociedad madura.