Igualdad con el 30T

Aaporta beneficios a las empresas, fomenta la igualdad y diversidad en la gestión, favorece las relaciones laborales, racionaliza los horarios, aumenta la productividad, da preferencia en la adjudicación de contratos públicos, retiene talento…, lo mires por donde lo mires, todas son ventajas para las empresas que tienen un Plan de Igualdad de Oportunidades. Desde hace años, la Asociación de Empresarias de la Provincia de Almería, Almur viene fomentando entre las empresas almerienses las oportunidades que ofrece disponer de un Plan de Igualdad, tanto por ser una de las palancas estratégicas para mejorar la competitividad y la excelencia de productos y servicios como por nuestro compromiso, como mujeres empresarias, para configurar una sociedad más madura, moderna y justa.

Y el tiempo nos ha dado la razón, hoy lideramos en Almería el I Plan de Igualdad de Oportunidades en empresas -30T, dirigido a empresas de la ciudad de Almería con menos de 30 personas en su plantilla. Su objetivo es que estas empresas implanten, de forma voluntaria, un Plan de Igualdad de Oportunidades y para ello se pone a su disposición un servicio gratuito y personalizado de información asesoramiento, elaboración y seguimiento de esos planes.

Esta iniciativa pionera ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado, el pasado diciembre, por Almur, el Ayuntamiento de Almería y Cajamar para la puesta en marcha de este proyecto. Una sinergia de cooperación entre la administración local y las entidades privadas que, como puso de relieve el alcalde de Almería, Ramón Fernández- Pacheco, nos empuja a seguir avanzando en pro de la Igualdad de Oportunidades en el municipio y que está teniendo una excelente acogida por parte de empresas y entidades.

Como muestra, el compromiso de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, de la que es miembro Almur, que ya está impulsando su Plan de Igualdad de Oportunidades, destacando su implantación como una modernización de su sistema de gestión y contribuyendo al avance social encaminado a conseguir una igualdad real y efectiva.

Y es que nunca ha sido tan sencillo implantar un Plan de Igualdad y además sin ningún coste. Desde Almur se guía a la empresa en todos los pasos del proceso: ayudando al diseño, elaboración, implantación y seguimiento del Plan de Igualdad, con un asesoramiento individualizado y facilitando toda la documentación. Y como no hay ningún negocio igual, desde Almur se diseña un itinerario personalizado según sus necesidades, porque las acciones que se pueden implantar son muy variadas, ya que algunas empresas están iniciando este camino, mientras que otras ya cuentan con medidas, aunque no sean conscientes de ello o no las tengan estructuradas. Por su parte, el Ayuntamiento de Almería ofrece información exhaustiva de la existencia de este servicio en el municipio de Almería, en especial, utilizando los canales de los Centros de Servicios Sociales y de asesoramiento a la Mujer; y Cajamar ofrece igualmente información detallada del Plan Empresas -30T, a través de la red de sucursales que dispone en la ciudad.

La igualdad está llena de beneficios para las empresas, por eso desde Almur apostamos por integrar la cultura de la igualdad y la diversidad como un pilar fundamental.