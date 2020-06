Illa, filosofía y comunicación

En estos meses de enorme inquietud colectiva, entre la discusión política, tan convulsa y estridente, por fuerza tiene que llamar la atención Salvador Illa con su particular credo comunicativo. No sé si es una persona realmente flemática, pero al menos eso es lo que transmite, cuando se ubica tras un micro. Sus intervenciones públicas aplican una sobriedad alejada de lujos verbales, centrada en comunicar lo que se tiene que comunicar, ejercida en el tiempo y el modo oportunos. De sus palabras se desprende una condición constructiva, que lo lleva incluso a reconocer las virtudes de los rivales, sin que le duelan prendas por ello. Hasta tal punto es así que el ministro Illa no tuvo reparo alguno en felicitar a sus predecesoras populares, Ana Pastor y Ana Mato. En medio de una tormenta verbal descontrolado, expandida urbi et orbe en la política española, apareció Illa, como si su apellido fuera una metáfora de sí mismo, convertido en una isla de educación exquisita. Eso no significa que renuncie a una firmeza educada, pero consistente. No vaciló a la hora de recordarle a un periodista holandés que a los españoles nadie puede darles lecciones de civismo. Como también se mostró firme para apartar especulaciones a posteriori sobre lo sucedido al inicio de la pandemia, con un rotundo e ilustrativo símil sobre la quiniela de los lunes, esa que siempre se acierta. Ni en esas ocasiones pierde la compostura, el sentido del equilibrio y la ponderación. Se estará de acuerdo (o no) con su gestión, en su totalidad (o solo en parte), se compartirán (o no) sus ideas político, pero en cualquiera de los supuestos anteriores, como mínimo, creo honesto agradecerle el talante y el tono. Para mí Salvador Illa encarna lo que debiera ser la comunicación de estado, moralmente obligada a transmitir valores como responsabilidad, integridad y tranquilidad. Estoy convencido de que gran parte de ese éxito comunicativo hunde sus raíces en su formación como filósofo. Ha sido una suerte disponer en estos momentos tan delicados de una persona con capacidad para pensar, ponderar argumentos, tratar de encontrar equilibrios y, sobre todo, ser capaz de discernir, de evitar el maniqueísmo de que todo sea blanco o negro. De ella deriva, con toda seguridad, su visión holística de los problemas, la capacidad crítica para encarar la realidad y, naturalmente, su disposición para centrarse en la esencialidad de los asuntos. Tampoco es la primera vez que la filosofía de Illa deja gratas noticias políticas, Su legado como alcalde de La Roca del Vallés, su actuación como Secretario de Organización del nuevo PSC de Iceta, su labor en las infraestructuras del Departament de Justicia de la Generalitat… Y es que pensar es un grado que aporta calma, que además se transmite, y lo que es mejor, que incluso puede contagiarse.