El próximo domingo los almerienses saldremos a pronunciarnos democráticamente para elegir la composición de nuestro ayuntamiento y el modelo de gestión de ciudad que nos resulte más creíble y eficaz. Y creo que la evolución de Almería durante las dos últimas décadas ha sido un espejo en el que otras muchas ciudades mediterráneas se miran. Y en ese modelo de capital dinámica, abierta al mundo, rica en gastronomía y patrimonio histórico, acogedora para el turista y atractiva para desarrollar un proyecto de vida, la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento ha sido un factor clave. Hace unos meses recogí con responsabilidad y orgullo el legado de una gestión transformadora desarrollada por los equipos de los alcaldes Luis Rogelio y Ramón Fernández-Pacheco, y ahora me presento ante los almerienses con un equipo renovado, preparado, motivado y lleno de ilusión por el futuro de una Almería que va a más, que aspira aún a más y que quiere seguir siendo una referencia de calidad de vida, de convivencia enriquecedora y atracción del talento y la inversión. Y como estamos explicando estos días de campaña, queremos compartir con todos los almerienses nuestro compromiso de seguir impulsando los proyectos transformadores para las próximas décadas. No nos va a temblar el pulso a la hora de exigir más y mejores comunicaciones porque son fundamentales para el desarrollo económico de la capital y suponen una nueva ventana de oportunidades para captar turistas e inversiones. Será, junto al agua, nuestro caballo de batalla, porque así lo demandan los almerienses y porque es justo reivindicar lo que nos pertenece después de muchos años esperando. El proyecto del Partido Popular es una mirada ilusionada al futuro de Almería que no se escribe contra nada o contra nadie. Contamos además con el respaldo total de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno, una alianza imprescindible para hacer realidad la recuperación de la Alcazaba, la Casa Consistorial o las obras de la EDAR para garantizar el agua a los agricultores. Por tanto, el próximo domingo 28 de mayo debemos votar con ilusión porque está en juego el impulso definitivo de Almería. Y hacerlo realidad es nuestro compromiso con todos los almerienses.