No puedo encontrar una palabra que más se aproxime a definir mi estado de ánimo: ilusión. El resultado de las elecciones andaluzas brinda a Almería una oportunidad histórica para que, por fin, las distintas administraciones estén gobernadas por personas que no atiendan al color político como presupuesto a la hora de planificar y realizar inversiones, a la espera de que Pedro Sánchez sea desalojado de Moncloa con todas las de la ley. Ya auguré elecciones generales antes de fin de año y sigo en mis trece. Por supuesto mi enhorabuena a los andaluces que hemos apostado por la política de la buena gestión, de la coherencia y del consenso, y a los almerienses que con nuestro voto reforzamos la sintonía con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

No es la campaña lo que le ha dado la victoria al Partido Popular, que también, sino la gestión llevada a cabo durante cuatro años en una comunidad que ha significado una auténtica puesta a punto en boxes para, ahora sí, convertirse en una de las regiones con más futuro de España. La política de la moderación, del sentido común, de la seriedad, la política en definitiva que merece la institución y los andaluces se ha implantado.

Me alegro que haya sido además de forma contundente, sin paliativos, no siendo necesario el apoyo de ningún partido político más. Ya advertí de los errores y de la falta de coherencia de algunos: ¿Cambio real? aquí tienes el cambio real.Lamento profundamente la situación de Juan Marín, creo que ha sido una persona que ha trabajado por los andaluces y, sin embargo, ha tenido un final cruel. Se confirma la desaparición de un proyecto político que no ha sabido transmitir a su electorado potencial los parabienes que ha supuesto para España su existencia, tal vez por sus excesivos vaivenes ejecutando una política un tanto errática.

Y respecto de las izquierdas, qué decir. Me invade una profunda satisfacción y alivio al observar que ese nuevo socialismo sanchista se aleja y espero que desaparezca para nunca más volver. Es obligación de todos arrimar el hombro para luchar contra esta política perversa que atonta, confunde y divide a los españoles. Sin esfuerzo no hay progreso en una sociedad, y este hombre es el máximo exponente del riesgo al que se enfrenta España en el futuro. Del resto de las izquierdas no merece la pena ni pronunciarse. Toca, como insistía en otros artículos, esforzarnos por reunificar el centro derecha español en torno a un proyecto político. Emulando al eslogan de otros: Sólo queda el Partido Popular.