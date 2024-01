Ilusiones perdidas

Usa logró imponer su dominio político sobre todo el planeta a partir del 1990, con la caída de la URSS y en particular de la ideología económica y fuerza militar que esta representaba. Sin embargo, en el 1970, Kissinger, ministro de Asuntos Exteriores del Presidente Nixon, reveló la política a seguir para mantener el dominio de USA sobre el planeta, ya que, debido al gasto ocasionado por la guerra en el Vietnam, USA multiplicó una impresión del $US, imposible de respaldar por el Oro, Kissinger, negoció con Arabia Saudí, los Emiratos e Irán y el conjunto de las empresas del petróleo la obligación de vender sus producciones en $US. Con esta medida, USA podía imprimir sin limites $US y venderlos a los países compradores de petróleo, los países productores de petróleo acordaron un precio común en $US cesando de hacerse competencia. Si Kissinger obtuvo ese logro, no fue casualidad, se había empleado a tejer una red de amistades con el apoyo de David Rockefeller, Presidente de la Comisión Trilaterale Council-Foreign Relations. En su origen, el emigrado procedente de Alemania, Rockefeller, en USA se lanzó en la prospección de petróleo, que pronto dominó en USA hasta el 1911, con la Standad Oil Company, su monopolio fue disuelto en 34 sociedades, por el Presidente US Theodore Roosevelt, pero Rockefeller siguió conservando toda su influencia sobre la industria del Petróleo, beneficiándose de la 1era Guerra Mundial y abasteciendo más tarde 1937 al Portugal de Salazar, a través del cual Franco pudo abastecerse y más tarde a partir de 1942 los nazis alemanes. Los Rockefeller crearon el Chase Manhattan Bank, que fusionaron con la Morgan, creando la J P Morgan Chase & CO, una gigante en la financia mundial. Kissinger junto a Rockefeller, tenía muy buenas relaciones con Weren Buffet, Ted Turner, Michael Bloomberg, George Soros y más tarde con Larry Fink de Blackrock y Bill Gates. Kissinger había construido sus políticas sobre sus declaraciones: “Quien domina la comida, domina las poblaciones” ahora comprendemos la política de las semillas modificadas por la Monsanto

“Quien domina el dinero y el petróleo domina a los países es decir al mundo” Con esta frase Kissinger resumía la línea de su estrategia principal y conseguida en el Oriente-Próximo con el Petro $US. La Administración US, consideró, que el régimen religioso de los Ayatolá en Irán iba a ser un peligro para su dominio sobre el petróleo, por ello lanzó Sadam Husein contra Irán. Una Guerra de 8 años que endeudó Iraq con el Koweït y con Arabia Saudí. No olvidemos que el Koweït, bajo el Imperio Otomán era una provincia administrada desde Bagdad. Según declaraciones de Sadam, Madeleine Albright le había sugerido, que debía respetar las concesiones e intereses petroleros, de USA en Koweït y no tocar a Arabia. Sadam, antiguo miembro de la CIA, se creyó autorizado a invadir el Koweït, para anular su Deuda con este país y tener mayor acceso al mar. USA, amparada el 3/04 / 1991, por la Resolución 678, del Consejo de Seguridad de la ONU, junto a 21 otros países liberaron el Koweït. Desde entonces USA, mantiene una Base militar en este país y pese a que el parlamento de Iraq, le ha pedido a USA, de que retire su presencia militar en Iraq, también US mantiene una base en la zona petrolera de Siria, sin que la ONU o este país hubiera en algún momento solicitado esta presencia militar US. Pero desde el 2014, Rusia ha mostrado que de nuevo es una potencia industrial, militar y de bienes de consumo y que resiste económicamente a todas las sanciones, incluso hoy en el 2024, el FMI, clasifica Rusia 1era Potencia industrial en Europa y quinta mundial. El 1/ 01/ 2024, con los BRICS+10, junto a China e Irán Rusia, ha reforzado su influencia mundial, política y económica, mientras que USA enzarzada en el conflicto en Gaza, se hace cómplice de un genocidio, pierde toda su influencia moral y se debilita económicamente y socialmente, no será su propaganda, la que solucione su endeudamiento o su crisis social interna y sus amenazas solo incitan a los países a deshacerse del $US y a incorporarse en los BRICS+10. Los neoliberales y los sionistas radicales, conducen USA y al Occidente aliado, a una recesión económica y política que será irreversible.