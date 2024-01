Las Navidades son un largo periodo de vacaciones con varias fechas singulares que todos celebramos con alegría. La última es la de los Reyes Magos, posiblemente la más entrañable, porque hace que volvamos a la infancia y a recordar la ilusión con la que nos levantábamos por la mañana para comprobar que nos habían dejado sus Majestades, aunque, si no habíamos sido suficientemente buenos, siempre sobre volaba la amenaza de encontrarnos carbón.

Pocas cosas son más entrañables que la sonrisa iluminada de los niños viendo los paquetes junto a sus zapatos, que suele acompañarse de otras muestras de excitación, como muecas o aspavientos. No importa lo que esconda el papel, porque la magia está asegurada desde el momento en que alguien ha pensado en lo que le puede gustar a otra persona y le hace un regalo. No tengo muy claro cuando se pasa de recibir juguetes a desenvolver calcetines, camisas o ropa interior, aunque a veces hay que tener cuidado cuando expresamos nuestras preferencias. Hace unos años, cuando mis hijas me preguntaban lo que quería tener en Reyes, yo les decía: “Un tilín, tilín pal moño y unas medias colorás”. Y eso fue lo que me trajeron, un regalo del que tengo un gran recuerdo además de una evidencia gráfica, que ya anticipo, no pienso compartir.

Diferentes organizaciones sociales hacen estos días campañas de recogida de juguetes para repartir, para que, a ser posible, ningún niño o niña se quede sin regalo. Otra labor encomiable es la que organizan en hospitales visitando a chavales ingresados, de modo que se olviden por un rato de sus dolencias. Una sociedad que tiene capacidad e iniciativa para desarrollar estas acciones, que atiende a colectivos vulnerables, desfavorecidos o coyunturalmente afectados, demuestra un alto grado de madurez y supone un rayo de esperanza frente al individualismo y al materialismo.

Al igual que se ha extendido la costumbre del amigo invisible, podríamos poner en práctica el Rey Mago Invisible (quizás colocando el rey detrás del camello, para que no se vea) y enviar un regalo a nuestro vecino, a quien friega nuestra escalera o a la castañera de la esquina, y no necesariamente tienen que ser regalos materiales o muy caros. Se me ocurren dos que todos podemos hacer: el primero es respetar a los demás, independientemente de su condición social, sexo, ideología o del trabajo que desempeñen; el segundo es regalarles una sonrisa de agradecimiento.