En su canción de igual título dice John Lennon: "… Imagina a toda la gente / Compartiendo todo el mundo. / Quizás digas que soy un soñador / Pero no soy el único. / Espero que algún día te unas a nosotros / Y el mundo será uno solo."

Como yo de música y de comentarios de texto ando justito, solamente diré lo que siento: que coincido con quienes dicen que es maravillosa y que me encanta la palabra imaginación, que no tiene nada que ver con ensoñación. Si no tenemos esa imaginación que nos pide Lennon, mal lo llevamos en nuestros quehaceres. Pero como no se trata de divagar, pues se me notaría falto de imaginación, a lo que yo quería llegar es que parece que el PITA no anda sobrado de imaginación. Alguien me puede decir que para regirlo lo importante es el pragmatismo y que se busca la eficacia, tengamos en cuenta que está constituido por la banca, la administración, y tecnólogos, además de otros representantes que procuran eficacia, así como progreso científico y tecnológico.

Pero si me dijeran eso, posiblemente yo les diría que todo eso después, que no en segundo lugar. Hay una primera etapa que es hacerlo: ya está hecho. No voy a decir si mi modelo ideal corresponde al del PITA o está más en línea con los de Álava o Ámsterdam. El gusto es libre.

En una segunda etapa, también cumplida, está la instalación de empresas: también está cumplida. Las hay, y además son empresas señeras en sus campos de actividad y con muy buena facturación. Pero, y ya empezamos con los peros, desde mi punto de vista ya ha generado bastantes noticias sobre cuestiones internas y bastantes los cambios de responsables ejecutivos en sus años de vida tanto latente como activa. Así que sería bueno que "inundara" los medios con noticias de actividades tecnológicas, científicas, económicas, de divulgación en lugar de dar la impresión de estar en stand by, pues, hasta hoy la única reunión que ha tenido el actual director del parque en los aproximadamente seis meses que lleva en el cargo ha sido la celebrada con los copropietarios del ente: nada más y nada menos que una junta de la comunidad de propietarios. Alguien me puede hablar del omnipresente virus y la no celebración de reuniones, pero ¿es que a estas alturas de película todavía pensamos en el contacto físico para trabajar en los temas que nos ocupan?.

Y para terminar, señalar algo que sí que es grave: desde que empezó la pandemia, la cafetería está cerrada. ¡Con lo importantes que son las cafeterías en ese tipo de entes! Y hablo muy en serio.