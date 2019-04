Importante... tan importante es hacer las cosas verdaderamente bien, cuando la vida apremia... Importante... no menos importante es disponer de la humildad y el buen desempeño general de quienes nos aportan...

Desde que me tiré a la piscina de las artes, no he dejado de referirlo y defenderlo a viva voz: "Es tan importante contar con la profesionalidad de un compañero, como la de contar con su 'persona' a lo largo de todo un proyecto".

Es cierto, en ocasiones, me he quejado de cierta competitividad "tóxica" que habita en esta maravillosa tierra, sobre todo en el sector cinematográfico. Sin embargo, quisiera incluir en el listado de oro a una persona y profesional mayúsculo: Miguel Martínez Sola.

No es que se trate ya de un enorme fotógrafo de la provincia de Almería, sino que sencillamente tiene "magia", y su total entrega humana nutre de "vitalidad espiritual" a cada una de sus fotos.

Escribiendo acerca del componente humilde, precisamente, ayer escuchaba un audio de Dj Neil (Neil Solé) - MúsicaSí -, comentando la relevancia de no convertirse en un auténtico "gilipollas" cuando el éxito, menor, mediano o mayor, toca a las puertas de tu casa.

Es cierto, somos humanos, pero pienso que deberíamos entrenarnos mucho más para ayudar a los demás, ayudándonos a nosotros mismos. Muchas veces, pasamos "olímpicamente" del resto de compañeros, nos encerramos, e incluso presenciamos comportamientos sutilmente hostiles, u hostiles en sí, a lo largo de nuestras vidas hacia ellos, y viceversa; y no nos paramos ni tan siquiera a pensar que tenemos dos días en esta vida, y, en lugar de crecer, estamos perdiendo literalmente el tiempo en gastar nuestras energías y en dañarnos a nosotros mismos... estresamos y nos estresamos inútilmente... enfermamos.

Y aquí, así es, querido Neil, llega gradualmente uno de los mayores culpables de todo... perdón, "producto" de todo: el estrés - "el diablo de la salud" -.

Por eso es tan importante ser uno mismo, afrontar con fuerza y valentía los retos, caer con ellos, levantarse de nuevo, conservar nuestra esencia personal y luchar por ser mucho mejores con nosotros mismos y con los demás.

Importante... tan importante es hacer las cosas verdaderamente bien, cuando la vida apremia...

Importante... no menos importante es disponer de la humildad y el buen desempeño general de quienes nos aportan...

... Importante...