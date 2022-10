Los impuestos han protagonizado el debate político a nivel nacional en las últimas semanas. Afortunadamente, el Gobierno ha venido a poner orden en la carrera de las comunidades autónomas para ver quién baja más impuestos y ha aprobado una reforma fiscal que protege a la mayoría social de nuestro país. Los impuestos deben ser progresivos y sobre este principio se asientan las medidas fiscales recientemente aprobadas por el Gobierno de España. Frente a la intención del presidente andaluz Moreno Bonilla de eliminar el impuesto de patrimonio, un impuesto que solo beneficia a los que más tienen, el Gobierno de Pedro Sánchez presenta una propuesta fiscal que alivia fiscalmente a las rentas medias y bajas, es decir, a la mayoría de los ciudadanos. Hablando ya de nuestra ciudad, desde el PSOE hemos presentado una propuesta fiscal que debatiremos en el Pleno que se celebra esta mañana y que desde nuestro punto de vista es de sentido común. No es justo que un comercio, tienda o bar pague la totalidad de los tributos y tasas municipales del año (las licencias por terrazas, por reserva de espacio, la basura o el IBI) si durante varios meses, como consecuencia de obras municipales, no puede hacer uso de ese espacio o servicio. Es el caso ahora de los establecimientos de la calle Blas Infante, pero ha ocurrido durante la actual Corporación en otras calles como la calle Santiago o la calle Artés de Arcos, donde hemos visto incluso que negocios de toda la vida han tenido que cerrar para siempre porque no pudieron resistir las obras del Ayuntamiento. Seguro se darán muchos más casos en el futuro porque en la ciudad se necesitan hacer obras constantemente, pero el pequeño empresario, el comerciante, no es responsable de ello, es algo que le sobreviene y el PP al frente del Ayuntamiento no se caracteriza precisamente por consensuar con los afectados la planificación de las actuaciones que realiza. Lo que queremos los socialistas es que en el futuro no se repita lo sucedido con el cierre de comercios en Artés de Arcos calle Santiago y pedimos algo que ya se practica en otras ciudades de España y gobernadas por el PP (Ceuta o Zaragoza). No implicaría una gran merma para las arcas municipales y, sin embargo, sería un gran gesto de empatía del Ayuntamiento hacia esos pequeños empresarios que levantan la persiana cada mañana y que se enfrentan, como estamos viendo, a muchísimas dificultades. No es la primera vez que debatimos este tipo de iniciativa, ya la hemos presentado con anterioridad, pero confiemos en que en esta ocasión, después de lo ocurrido en Artés de Arcos y Calle Santiago y, por sentido común, el PP la apruebe.