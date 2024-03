Indalecio y Pérez Navas

Aunque no lo parezca parece que algo se mueve en el PSOE de la capital. Eso al menos se puede deducir del desayuno que hace unos días mantenían el secretario de la agrupación local, Indalecio Gutiérrez y el que fuera concejal Juan Carlos Pérez Navas en el restaurante La Pérgola. La reunión, en concreto, tenía lugar el viernes 1 de marzo. Seguro que ahora nos dirán que no hablaron de nada, puras banalidades, que puede ser, no lo dudamos. Pero pensamos que también hablaron de futuro y de cómo está el partido en la capital. Más muerto que vivo, digan lo que digan.