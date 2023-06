Indalecio, a la desesperada

Lo último que se esperaba el diputado y secretario de general de la Agrupación Local del PSOE de Almería era que Pedro Sánchez convocara para el 23 de julio elecciones generales. Ahora, a marchas forzadas y a la desesperada ya busca los apoyos que le permitan figurar en la lista al Congreso por Almería. El teléfono no para y comienza a hacer su ruta por los pueblos de la provincia a la caza del compromiso que ahora mismo no tiene. Desconocemos lo que va a pasar al final, pero es seguro que no va a encabezar la lista y de segunda debe ir una mujer. Tal y como están las cosas ir en el número tres es garantía de fracaso y de quedarse en casa.