Indefensos y desamparados

Pedro Sánchez, presidente, debe de estar usted a estas mismas horas que tecleo en la reunión interterritorial, ese cónclave en que los procónsules roídos ya por la carcoma del virus pedirán agua bendita y usted levantará el pulgar hacia arriba o abajo, según le convenga o no a su afán de mantenerse en el atrio palaciego. Esto no es nuevo, como tampoco lo es la pandemia que en pocos días cumplirá un fatídico año.

Pedro Sánchez, presidente, este país del que temporalmente lleva las riendas, es sencillamente un país inseguro y, además, un país triste porque a diario mueren centenares de personas con nombre y apellido que usted a buen seguro desconoce. Posiblemente su curia le susurre lo contrario, pero, verá, a ras de tierra suceden cosas como que los profesionales sanitarios se agotan, son humanos al fin y al cabo. Y fallecen. Los profesionales sanitarios vivos le están pidiendo a gritos lo que usted debiera de hacer y usted no hace, presidente. El parte diario de muertes es estremecedor a poca sensibilidad que se tenga, que no parecen tenerla sus ministriles narcisistas distraídos en intrigas, en crucigramas de exiliados y prófugos, en burlas de manifiesta insolvencia intelectual, o en salvaguarda de políticos fugados, de políticos condenados, de políticos porfiados en delinquir de nuevo. Algunos de los suyos, presidente, han decidido que en la hostelería anidan las cepas del virus. Si así fuera, si tienen razón sus clarividentes, cierre usted, presidente, la hostelería a cal y canto pero con ayudas ciertas y verdaderas, sin cantos de sirena a plazos de mal pagador. A medida que avanzan sus apisonadoras medidas para 'doblegar la curva' de miles de enfermos, quedan espachurrados otros tantos miles de pequeños empresarios, centenares de miles de autónomos sin recursos, decenas de miles de ERTERANOS en el corredor del paro. Es peliagudo elegir entre economía o pandemia, pero es una decisión que va en el cargo de presidente de Gobierno, ¿verdad, presidente? Pedro Sánchez, déjese ver, salga a la calle. Entenderá que usted es presidente del Gobierno de un país indefenso, desamparado, desorientado, confuso. Y haga algo usted, no delegue en Fernando Simón ni en su ministro de Sanidad y candidato de su partido a la presidencia de la Generalidad. Si le parece, lo de la lentitud en vacunación, el reparto comunitario de las vacunas, la falta de coordinación, lo dejamos para posterior ocasión.