Independencia de Almería

Asistimos a una negociación presupuestaria en la que el presidente del Gobierno ha optado por cerrar un principio de acuerdo con independentistas y demás formaciones políticas cuyo proyecto de Estado es incompatible con los intereses generales del conjunto de los españoles, legitimando a tal fin a la formación EH Bildu, en lo que ha venido a denominar "proceso de normalización". Escuchar a Otegui afirmar que vienen (ellos) a democratizar el régimen del 78 me produce, cuanto menos, repulsión. Leer la petición de ERC sobre una pretendida armonización fiscal reclamando igualdad, tras atacar con ferocidad a nuestra lengua común, el castellano, a propósito de la Ley de Educación, me provoca cierto alarmismo. Y ver como el Partido Nacionalista Vasco muestra su conformidad con la citada armonización fiscal para España siempre y cuando no afecte ni al País Vasco ni a Navarra, hace que mi estómago se resienta. Confío en que el diputado de Teruel Existe habrá pedido lo suyo, así como el resto de grupos que no representan los intereses del conjunto de la nación, sino los suyos propios. Y sobre esta cuestión creo muy acertada la observación que realizó a voz en grito la diputada por Coalición Canaria en relación con la llegada descontrolada de inmigrantes a su tierra, algo así como que va a ser necesario la vuelta a las armas del grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (telita) para que a Canarias le hagan caso. Es verdad, en este país "si no lloras, no mamas". Es por ello que me parece hasta coherente que cada territorio haga lo mismo que aquellos que durante años y años no han parado de plantear problemas y solicitar prebendas como paso previo a cualquier tipo de negociación o iniciativa que se ha pretendido llevar a cabo como país. Igual se hace necesario que creemos aquí en nuestra provincia un movimiento por la autodeterminación, y por qué no, que cada una de las provincias haga lo propio. Y ya puestos que lo haga cada una de las comunidades autónomas. Que cada uno cree y organice su propio movimiento reclamando lo suyo, que para eso está en su derecho. Dejando a un lado el sarcasmo, con estos mimbres es imposible construir un país. No es posible que aquellos que pretenden acabar con España y que sólo representan los intereses de unos territorios determinados, sean precisamente los encargados de decidir dónde debe destinarse el dinero del conjunto de los españoles. Esto solo sucede aquí, donde unos cuantos chulos de barrio se han adueñado de nuestro máximo órgano de representación. ¿A dónde hemos llegado? ¿Acaso vamos a pagar más impuestos en Madrid y en Andalucía para que se invierta en aquellos territorios que han gozado siempre de favoritismos por parte del Gobierno central? Van a conseguir que todos nos hagamos independentistas. Pena de país, pena de España.