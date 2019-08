Inexplicable felicidad la de Luis Rubiales

Indudablemente, que haya fútbol los lunes no me gusta, pero menos aún me gusta la injerencia de la Federación en el ámbito del fútbol profesional. Me parece que el aficionado sale ganando quitando el lunes del calendario, pues se trata del día de la semana menos adecuado para cualquier tipo de espectáculo, pero si el mantenimiento del nivel actual de dicho espectáculo se resiente con esta medida, el papel de la Federación no es de recibo.

El lunes, mayormente en las lóbregas noches de invierno, es un día que pide a gritos camilla en sala de estar en vez de grada y ha sido, además, el motor para esa protesta orquestada que en todos los estadios pide que se vaya Tebas. Es el punto negro de una gestión modélica que ha ido erradicando los números rojos del fútbol profesional, por lo que es algo a tener muy en cuenta a la hora de analizar la incomprensible intromisión de Rubiales en un mundo que no le compete.

La decisión, salomónica a todas luces, tomada por ese juez que combina la toga con la incursión en las cocinas más encopetadas ha hecho que Rubiales se sienta feliz. La sensación de felicidad que confiesa el presidente de ese órgano público que es la Federación me parece lo más chocante de todo este descalzaperros. Si el fútbol profesional pierde trescientos millones de euros quitando el lunes del calendario de la temporada, no creo que nadie del fútbol deba sentirse feliz.

No sólo no es motivo de felicidad, sino que resulta muy triste la imagen que con este embrollo da el fútbol español ante el gran escaparate. A una semana del arranque de la temporada, estos vaivenes quitan credibilidad y emborronan la visión de una Liga tan competida, brillante y atractiva como la nuestra. Insisto en que es bueno para el aficionado no tener que ir un lunes por la noche al estadio, pero hay veces que el fin de una economía boyante justifica los medios.