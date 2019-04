Infamias y elucubraciones

Estimados y apreciados lectores, comenzamos este domingo pasado con la Semana de Pasión y tras el tradicional "Viernes de Dolores" el venidero día 12, nos introducirá de lleno en la Semana Santa, en la Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios e Hijo del Hombre, días en los que una parte de la sociedad española participará de forma activa, tanto cofrades como público en las Estaciones de Penitencia organizadas por las Cofradías de nazarenos y en el Triduo Pascual en cada una de nuestras iglesias. Pero este no es el estado de la cuestión que les quiero hacerles llegar con la mayor de las delicadezas literarias.

Cada día es mayor el acoso de la izquierda radical y sus lobbies afines en linchar mediáticamente a cualquier persona relevante por el cargo social que ostente, si no asume de forma pública, sin tibiezas, los dogmas ideológicos de la izquierda marxista, comenzando de forma ignominiosa a la cacería mediática, política e ideológica contra quienes se atreven, incluso desde el pensamiento ontológico, a diferir en la libertad que nos asiste de lo políticamente correcto, llegándose a tratar a quienes alzan la voz con sentido común como delincuentes.

Con esto de estar todo el santo día sin solución de continuidad con sentires electoralistas, desde el radicalismo izquierdista con el oído duro se ahondan en sus viciados discursos con una intencionalidad de confundir al electorado con la desinformación, la calumnia y la difamación, con el único objetivo de quienes tienen una coherencia de vida en todos los ámbitos cívicos y, más aún, sí se tildan de un humanismo cristiano, se les denosté con ironía sarcástica hasta hacerles castigar ante la opinión pública con acritud y agresividad lingüística.

El difunto general no vende y estamos con otras alternativas "trampa", que ni van a resolver la pobreza energética, ni van a encontrar empleo los parados, ni la sanidad pública y la dependencia pueden dar respuesta de inmediatez, ni van a resolver el problema del separatismo regional, entre otras cuestiones prioritarias. Ahora toca, adoctrinarnos de forma asfixiante con la eutanasia y el aborto, y no se te ocurra decir, que para muchas personas que no se dejan convencer con gaseosa conculcando nuestros derechos constitucionales, lo principal en nuestro pensamiento político es nuestro compromiso con la vida, la familia y la libertad. ¡Viva España!