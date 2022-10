Infantas de España e Infantas de Portugal

Los actos y ceremonias celebrados en Reino Unido con ocasión del óbito de la reina Isabel II han despertado el interés de millones de personas de diferentes países, religiones e ideologías. A su vez, ese interés por la monarquía británica, que viene desde antiguo, pero se ha visto, si cabe, muy revitalizado por la serie The Crown, ha provocado que se estudien y analicen los más inverosímiles aspectos en relación a la realeza británica. Las imágenes emitidas por la BBC a lo largo de los diez días transcurridos desde el fallecimiento de la reina hasta el pasado 19 de septiembre, cuando se le dio sepultura en Windsor, han llegado hasta el último rincón del mundo, mientras que las redes sociales propagaban millones de imágenes que en pocos minutos conseguían hacerse virales.

Para los diferentes medios de comunicación, fuesen del país que fuesen, cubrir esos diez días de constante información no ha sido tarea fácil ni exenta de dificultades, pues se podía caer muy fácilmente en la reiteración de contenido, o lo que es aún peor, transmitir algo totalmente hueco y estereotipado, sin aportar ningún elemento de calidad, ni en la originalidad, ni tampoco en la excelencia del mensaje.

En Inglaterra han contado, desde siempre, con una extensísima bibliografía a la que poder recurrir relativa a su monarquía, que ha abarcado desde publicaciones sobre aspectos genealógicos o heráldicos, hasta biografías dedicadas a los diferentes miembros que ha tenido la familia real, pasando por infinidad de anuarios, revistas científicas publicadas por diferentes centros de estudios históricos o revistas especializadas, que han difundido información determinante para entender y tratar de asimilar ese sujeto institucional, simbólico, político e histórico, tan atrayente y por otra parte tan opaco, como es la monarquía en Reino Unido.

En nuestro país, desde el advenimiento de la II República hasta 1975 cuando se proclama a don Juan Carlos como rey, la bibliografía existente es escasa, y en no pocos casos carente del rigor que la ciencia histórica requiere, obviamente, salvo las honrosas excepciones encabezadas por José María Pemán, Laureano López Rodó, y pocos más. Llegada la democracia y consolidada la institución monárquica llegamos a un tiempo en que se advierte una incipiente y progresiva demanda por parte del público general, y es precisamente en esos años, y en las décadas posteriores, cuando se publican decenas de libros de muy diferente calidad sobre don Juan Carlos, su familia, y la institución que personifican. Sin llegar, ni de lejos, a lo que anteriormente hemos apuntado sobre la familia real británica, es precisamente en esos años cuando salen de la imprenta diferentes títulos de extraordinario rigor firmados por autores nuevos, que con el tiempo se irían consolidando, como son Ricardo Mateos, José Luis Sampedro, Fernando Rayón, el histórico director de ABC Luis María Anson o el ya fallecido Juan Balansó.

En la actualidad, y en España, la literatura relativa a nuestra monarquía cuenta con numerosas publicaciones, aunque no siempre salidas del trabajo concienzudo, o de archivo, sino de la más elemental oportunidad editorial, encumbrando como "expertos" a autores que apenas han conseguido conocer a aquellas personas de las que hablan. Por todo ello, quiero ensalzar dos libros publicados recientemente por tres de las mayores autoridades en esta materia, como son Ricardo Mateos, Jonatan Iglesias y Dativo Salvia. Los dos primeros son autores de "Las cuñadas de Isabel II. Las infantas más raras que ha dado España" un libro presentado la semana pasada en el Casino Militar de Madrid que recorre las vidas de cinco infantas españolas durante el azaroso y revolucionario siglo XIX. La otra publicación "Las seis hermanas Braganza" firmada por el historiador y profesor Dativo Salvia rescata las vidas de seis infantas portuguesas, que pese a nacer en el exilio, consiguieron emparentar con las más linajudas familias del Gotha. Esta segunda publicación, originariamente escrita en castellano, ha sido traducida al portugués y publicada en el país vecino bajo el título "As infantas Bragança e a sua descendencia. História das filhas de D. Miguel I". A su presentación en Lisboa acudió don Duarte de Braganza, jefe de la Casa Real portuguesa. En Madrid se presentará el próximo día 6 de octubre.

El común denominador de ambas obras es el trabajo de investigación, la infinidad de horas buceando entre legajos, la objetividad del pensamiento que no se deja nublar por el sentimiento personal, la descripción de cada una de las infantas españolas y lusitanas con extraordinaria psicología, como una ventana abierta al devenir de sus vidas del siglo XIX en pleno siglo XXI. Pero, además y no menos importante, es que los tres autores describen con auténtica certeza documental y extraordinaria óptica de sus protagonistas, sus escenarios, momento en la historia y su particular circunstancia vital, con un exquisito respeto y un verbo cuidado que insufla vida a las infantas de España y las infantas de Portugal, como si formasen parte de su círculo más personal e íntimo; ¡porque estimar es existir!