Leyendo el otro día una larguísima entrevista a la titular de Transportes me acordé de aquello que dicen le confesó Zapatero a su mujer: Sonsoles, no sabes los miles de españoles que pueden llegar a presidentes del Gobierno. Y es que ahora a ministros y ministras pueden llegar millones. Dice entre otras muchas cosas Raquel Sánchez que su ministerio ha sido "tradicionalmente muy masculinizado", que "la confección de las ciudades y del urbanismo también ha tenido un sesgo de género", que "las infraestructuras se han concebido tradicionalmente desde una mirada muy masculinizada" y que todo eso "hay que corregirlo". De hecho, "cada vez hemos adquirido trenes que se adaptan mucho más a las necesidades de las mujeres y…"

--Bueno, ¿pero del AVE a Almería dice algo?

No, habla del de Murcia "que esperemos lo podamos consolidar ya durante este año", del que va a llegar a Burgos "de aquí a unos meses" y que están trabajando en el de Extremadura. Estos son los "objetivos más inmediatos", pero "seguimos trabajando en los corredores", y ahí, aunque no nos cite, estamos nosotros. O sea, nosotros somos 'objetivo no inmediato', pero es que hasta 2026 falta muchísimo, joder lo que falta. Yo a lo que voy, señora ministra, es que en Almería, entérese, haga el favor, apenas hay infraestructuras machistas o 'masculinizadas' porque apenas hay infraestructuras. No le voy a hablar, bueno, sí, le voy a hablar de esa autovía llena de baches (al menos ahí no caen rocas) en la que de vez en cuando te encuentras un cartel de 'atención, firme en mal estado durante 6 kilómetros'. Sí, vale, el firme estará masculinizado porque lo hizo hace mucho su antecesor Borrell, que por aquel entonces era un machista de tomo y lomo, ¿pero por qué no echan una 'asfaltada' feminista, en vez de algunos parchecitos? En cuanto al AVE, no me venga con que los planos de la obra tienen un sesgo de género, ¿cómo no, con lo antiguos que son?, pero luego ha habido bastantes 'modificados' y alguno habrá salido 'modificada', digo yo. Mire, acaben la infraes… perdón, 'consoliden' la infraestructura de una puñetera vez, que después ya habrá tiempo de implementar, como usted diría, la igualdad de género en el interior de los trenes. Siempre que no nos pongan vagones de segunda mano a cuál más heteropatriarcal y machirulo.