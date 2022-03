Inmersión plañidera

P OR lo que leo en la prensa local, Almería sigue inmersa en comparaciones y quejas muy plañideras, a la par que suaves, sobre las comunicaciones y el despoblamiento de la provincia. Empezando por el final, que siempre es más divertido, desde que empezó la bajada de la Alpujarra a los enarenados del Poniente, Almería se convirtió en zona de inmigración. Había buenas perspectivas de trabajo con los nuevos tipos de cultivo, y eso atrajo una inmigración cansada de vivir en la mítica Alpujarra, con muy pocas perspectivas de progreso social y económico en aquella época. Nadie protestó por la despoblación de la Alpujarra. Se veía lógico. Se pusieron a trabajar como posesos, entre ellos "hombres públicos" que se convirtieron en unos almerienses más y que colaboraron, y siguen colaborando, en el desarrollo del Poniente. Luego, algunos alcaldes les explicaron "a Bruselas" que las uvas sirven para hacer vino, y propiciaron el cambalache de 1.000 pelas una parra. Hasta mi amigo Miguel arrancó sus parras. Pan para hoy, hambre para mañana, y tierra en blanco. Conclusión: cortijos vacíos, tierra vacía y pueblos vacíos. Nadie pensó que ese proceso de "vaciamiento" es muy difícil de revertir, y así están actualmente los pueblos que se vaciaron por esas dos razones antes dichas. Si quieren revertir ese proceso, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿es factible? Pues como toda obra humana, casi siempre, la respuesta es sí. Si hay una cuestión que hemos denominado primera, es porque quedan más: sin complicarse mucho en la enumeración, quedan un montón. Los políticos normalmente piensan en pedir dinero que sea público, para regarlo a su buen criterio. Los ciudadanos austeros, que no miserables, pedimos que esos mismos políticos hagan gala de la misma imaginación, ni más ni menos, que la misma cantidad de imaginación de la que hicieron gala para establecerse en los puestos en los que están. Y ahí empiezan los problemas, no porque lo sean en sí, porque pensar no es un problema, es porque es "más trabajoso" que echarle el problema a otro, sea otra administración, o sea otro político. En resumidas cuentas, que dejen de ser plañideros y, sin darle más largas al asunto, se pongan a trabajar, bien pidiendo colaboraciones, bien promocionando "sus dominios", pero sin mirar para atrás. De una vez por todas, que miren hacia adelante. ¡Todo es posible, no sólo en Granada".

Y lo de los trenes, lo dejamos para otro día, que hoy ya llevan bastante los polícos.