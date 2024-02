Cuando a mediados de los años sesenta, Almería era una provincia moribunda en medio de la desierta solemnidad de su historia, la providencia envió sobre ella a Paco “El Piloto” que inventó con gabarras de plástico el invernadero y Almería empezó a producir tomates a mansalva. Pero por desgracia, Almería no tenía producción suficiente de mano de obra y la providencia, otra vez, envió sobre ella una migración de negros y moros y, gracias a ellos Almería conquistó el mercado europeo, aunque fracturada. Tan fracturada que esta provincia alcanzó una inmigración desproporcionadamente masiva y fue cuando la ira legionaria de El Ejido dio señales de que en la sociedad almeriense había un importante trasfondo de racismo y xenofobia que cortaba.

El PP, entonces en el gobierno, se da cuenta que los de Almería no pueden con su alma de tanto moro y negro y Aznar nombra delegado del Gobierno para la Extranjería a Enrique Fernández Miranda, que la clavó al acomodar la inmigración al bienestar almeriense cuando dijo aquello de que,”además de la lengua y la cultura común, practicar la religión cristiana es un elemento que facilita la integración de los extranjeros en la sociedad”. Con lo de la religión, vaya por Dios, al menos no se cargaba la identidad nacional, así que empezaron a llegar lituanos, rusos o rumanos que, aunque no católicos, al menos eran cristianos, y realizaban los trabajos peores y las mujeres contribuían al chollo de tener asistentas con cofia por un módico precio.

Luego llegaron los hispanos, más del gusto de Fernández Miranda, que empezaron a realizar los trabajos peores y atender a ancianos desahuciados y viejas solitarias en sillas de ruedas para contribuir al crecimiento del PIB. No es que Almería fuera el “melting pot” de razas y culturas de Madrid o Barcelona, para eso nos faltaban los chinos, ya que ninguna ciudad puede apreciarse de moderna del todo hasta que no aparecen bandadas con caras de sonrisa universal y ojos rajaos. Y llegaron, discretos, callados, industriosos en sus negocios, pequeños o grandes, espurreados por Almería en busca de la odisea de una vida mejor. El tiempo, tras un cuarto de siglo de los sucesos de El Ejido, ha dejado dicho que la inmigración en esta provincia -con sus fracturas y sus posibles vendajes- ha sabido crecer sobre aquellos rescoldos, desmontar los tópicos que han rodado sobre Almería y reforzar la idea de que, en un futuro próximo, las identidades transnacionales serán la norma que aquí hemos sabido superar.