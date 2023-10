Todos la practicamos a diario y también la sufrimos de forma muy frecuente. La crítica es una herramienta esencial de la vida, la cultura y el pensamiento humano. Representa una perspectiva particular que busca analizar, evaluar e incluso cuestionar distintos aspectos de la realidad. Podemos ejercer la crítica sobre cualquier fenómeno ya sea una acción, una idea o una obra de arte.

La crítica tiene un efecto claramente diferenciado si nos centramos en el sujeto que la ejecuta o en el que la recibe. Si el primero se la trabaja de forma argumentada se convierte en un ejercicio de análisis honesto donde se pone en juego la propia autoevaluación. Analizar y expresar sus pensamientos sobre el objeto de la crítica facilita una mayor comprensión de las propias perspectivas, juicios y valores. Pero esto sucede muy pocas veces. En la mayoría de las ocasiones lo que el supuesto crítico vierte no es si no una opinión. Y estas son, ya se sabe, como los culos: todo el mundo tiene uno. Cuántas tonterías se han podido entonar bajo el estribillo de “las cosas son como son”.

Por otro, lado entre los efectos del receptor de las críticas, podemos también encontrar evaluación, motivación para mejorar o incluso una aceptación reflexiva fruto de la evaluación de los argumentos del crítico. Pero claro, volvemos al principio. Como habitualmente no se argumenta sino que se opina, el receptor pierde la oportunidad de mejorar y acaba derivando a un estado que fluctúa entre “paso de ti y lo que tu opines me lo paso yo por ahí”, según lo machacón que resulte el crítico/opinador y la correa que tenga el receptor/sufridor.

Como, en cualquier caso, no hay perdón para los malditos dejemos los casos perdidos para otro momento y continuemos en el supuesto de la crítica bien ejercida. Tengamos en cuenta que esta sirve para recordarnos que la verdad es compleja y la objetividad multifacética. Cada perspectiva, porque a la postre la crítica no es otra cosa que un enfoque diferente, aporta una parte de la realidad sin que ninguna la monopolice por completo. Cuando nos cargamos de razones nos investimos de una supremacía irracional reconocida tan sólo por nosotros mismos y acaso algún incondicional. La crítica se nutre del diálogo y el debate y es valiosa cuando se emplea como herramienta para la reflexión y la mejora pero no debe considerarse infalible ni para el que la emite ni para el que la recibe.