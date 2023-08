Teterminaba mi artículo pre-vacaciones preguntándome cómo estarían las cosas a mi vuelta. El director ha tenido a bien readmitirme y voy decir cómo las veo. El título de este primer artículo ya lo dice todo: INSISTO. Me mantengo en la postura que defendí entonces: las elecciones AÚN no las ha ganado nadie. Seguir identificando “el proceso electoral” con las “votaciones” es un error manifiesto (opino). Pero es un error no solamente interesado, sino que tiene como resultado una deformación de la realidad. Ya lo decía el título de un libro de J.l. Austin: se pueden hacer (o intentar hacer) cosas con las palabras. Lo saben muy bien políticos y publicistas usando el lenguaje, de modo torticero en muchas ocasiones, para modelar la realidad a su sabor. Claro que a veces pueden bordear el ridículo. Imaginemos a un ciclista que ha ganado la etapa de la subida al Angliru y empezara a propalar que por esa razón él ha ganado la Vuelta. Podrá haber quien, desconocedor de las reglas del ciclismo, le dé la razón. Pero quien sabe que las carreras por etapas las gana quien, tras la última, ocupa la posición del liderato, lo ignorará por completo. Totalmente paralelo es el PROCESO electoral que tiene por lo menos dos grandes etapas. Por ello, insistir en que quien ha ganado las votaciones (primera etapa) ha ganado, eo ipso, las elecciones (la carrera) solo puede desembocar en el sinsentido que ahora estamos viviendo. Por lo pronto, no se habrían planteado dudas en torno a quién deberá designar el Rey para formar gobierno, ni habría tenido que justificar la Casa del Rey el hacer el encargo a Feijóo escudándose en la costumbre de “quien ha ganado las votaciones”. Y tampoco tendría sentido que el mismo Feijóo, en el discurso que dirigió a sus máximos dirigentes en Pontevedra el pasado domingo, justificara el fracaso en conseguir la investidura (que prevé) escudándose, con razón o sin ella, en su dignidad que le impide poner a España en manos de quienes quieren destruirla. Todo esto es ya un contrasentido. Si has ganado las elecciones, entonces pueden formar gobierno. Y como dije en aquel otro artículo, aplicando un sencillo “modus tollens”, si no puedes formar gobierno, te pongas como te pongas, no has ganado las elecciones. Y dejemos de confundir al personal. Esa confusión, de la que es responsable todo aquel que siga diciendo que han ganado las elecciones: está dando pié a posibles graves consecuencias (que algunas se han oído).