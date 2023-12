1. Los culpables siempre son otros, nunca el profesorado: los recursos, el gobierno, las redes sociales, la sociedad actual, el tik-tok o el padre y la madre que los parió (a todos, también al alumnado).

2. Échale la culpa a la LOGSE y a todas las reformas posteriores. Sabes perfectamente que el 90 % de estas leyes (en cuanto a metodología) nunca se aplicó, pero eso da igual.

3. Échale la culpa a los constantes cambios normativos, como si la LOGSE, LOE, LOMCE, LOMLOE hubieran ido cambiando del todo lo que se da en clase y la manera de darlo, real, en el aula. Sabes que más allá del catalán, la religión o la burocracia, las leyes nunca cambiaron nada. Pero eso da igual.

4. La letra con sangre entra. Lo mejor sería volver a aquellos dorados años de reglazos en la mano y que el que no vale para estudiar, se busque la vida. El que no llega es simplemente porque no le da la gana. Solo así serán personas de bien, como Dios manda, o como manda Dios.

5. Ni se te ocurra fijarte en lo que hacen otros países. Todos sabemos que el español tiene un ADN especial, ibérico (como el jamón). Finlandia no vale de ejemplo porque hace frío, Corea tampoco porque están muy lejos y Eslovenia es que es de grande como mi barrio, más o menos. Aquí no funcionará, seguro. Nunca lo has probado, pero lo sabes.

6. Todo lo que venga de la OCDE, échalo directamente al cubo de basura. Son unos capitalistas, neoliberales, que solo piensan en lo económico. Tú quieres que tus alumnos y alumnas tengan conciencia crítico y cuestionen todo eso. Y nada más. Eso sí, lo dices desde la comodidad de tu trabajo remunerado y tu título obtenido gracias a ese mismo sistema.

7. Tu única función es transmitir contenidos. El bienestar del alumnado, los temas transversales, las temáticas sociales, la igualdad, la justicia social, la democracia, no son asunto tuyo. Luego te indignas cuando ves que las violaciones en grupo son cada vez más habituales, pero eso no tiene nada que ver.

8. Tienes que oponerte a cualquier tipo de premio, recompensa o mejora para el profesorado que más trabaje, que innove, que intente mejorar su aula. Todos somos igual de estupendos. Recuerda: la culpa siempre es de otros.

Solo de esta forma nos aseguraremos de seguir estando en los últimos puestos de la educación mundial. El tono de hoy es irónico, pero si has escuchado alguno o varios de estos argumentos, tenemos un problema. Muy grave.