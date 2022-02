Insuficiencia

Al hilo de la metálica explosión de aplausos programados la fiesta de la música hunde sus raíces en el show. El show ya no es una buena canción, la última canción buena que recuerdo es viva Victoria y Cleopatra. Las buenas canciones están sobrevaloradas y hacen rechinar los dientes de los compositores chupatintas de oficina. Como no se me ocurre a mí hago fuegos artificiales que envuelvo en polémica con luces de colores y coreografías. Lo dijo una vez el líder de Rainbow, el heavymetalero, cuando la canción es mala entonces tiramos tres o cuatro petardos en el escenario y ya está. Y las canciones no son malas, ni buenas, ni fu, ni fa. Nos hemos acostumbrado tanto a la mediocridad que cualquier cosa ya la damos por buena, tiene ritmo, mide esto y todo está a compás. Como la película esa en la que midiendo un poema y contando las sílabas se podía saber si era bueno o malo. Tan mal estamos que Gómez-Escolar, autor prolífico de pro también las da por buenas. Él, que ha alumbrado verdaderas obras maestras de cuando los autores cobraban royaltíes, había discos y se vendían como cientos de ejemplares de periódicos, dice que son buenas. Pero ya lo bueno y lo malo da igual, lo importante es la imagen y el mensaje. Es más, la imagen es el mensaje, no el medio, porque el medio siempre es el mismo, el único, la imagen. Lo importante es decir que te vas a sacar un pecho sin sacártelo porque te lo tienes que sacar dentro de contexto. Por ejemplo, sacarse un pecho en una portada de una revista es sacárselo fuera de contexto y sacárselo en una manifestación es sacárselo dentro de contexto. La canción de las gallegas aunque nadie se acuerde de ella a la semana siguiente está dentro de contexto y el contexto es que mucha gente, millones, millardos, la han votado y el jurado ha decidido elegir a alguien que no sigue los patrones de igualdad de género o sea que es un jurado fascista. El censor, ese señor que se sentaba a medir a ojo el largo de la falda de las vedettes es ahora el público, es decir, las redes, y sobre todo Julia Otero que no pierde ocasión de pinchar preguntando que ser femenina está bien pero no para excitar a hombres lobo neandertales y con su lápiz rojo tacha soy sumisa a ti y pone te pego dos hostias si me piropeas. Luis Gómez-Escolar ya no dice si se forra o no, porque forrarse también está bien y a la vez está mal, si está o no fuera o dentro de contexto.