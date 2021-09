Insultos peligrosos

Atentos: "¿Sabes qué le digo yo al Gobierno? Que me cago en todos sus muertos". "Mala ruina tengáis, los socialistas y comunistas" "Me cago en vuestra puta madre, en vuestros muertos enteros y en todos ustedes". No son frases de una vulgar trifulca callejera, sino de una concejala del PP del Ayuntamiento de Moguer, que termina diciendo dirigiéndose al presidente del Gobierno: "Te deberías de haber muerto en la cuarentena. Tú y todos los tuyos. Partida de golfos, maleantes y ladrones". La señora se llama Susana Pancho y se ha despachado de semejante manera en un video de tres minutos en una red social. Algo así no responde, pienso yo, a un arrebato espontáneo, en un momento de ofuscación que se pudiese producir en pleno enfrentamiento callejero. Esta ilustre concejala preparó el discurso tranquilamente en su casa, puso en funcionamiento el teléfono móvil, colocó un filtro y se grabó diciendo lo que pensaba. Ningún partido está libre de que haya entre sus militantes un sujeto que manifieste su odio al adversario deseándole la muerte, pero lo que sí está en sus manos es apartarlo de las filas. Dicho lo cual, lo que me parece grave es que la dirección del Partido Popular no haya tomado medidas y mantenga en su organización a una persona que, en lugar de debatir, criticando lo que fuera menester, aportando las soluciones que estime oportunas para mejorar la situación de su municipio desde su posición política, como corresponde al cargo que ocupa, dedique dicho cargo de concejala para cagarse en los muertos de sus adversarios políticos y para desear la muerte del presidente del Gobierno, según manifiesta con toda claridad. Siendo del mismo partido, contrasta la dirección del PP con la del presidente de la comunidad de Ceuta que les ha puesto freno a los insultos que con frecuencia lanzan los representantes de VOX, haciendo causa común con el resto de partidos que componen la asamblea (PSOE, MDyC y Caballa). Tras la última trifulca parlamentaria han acordado no debatir con la extrema derecha, limitándose a votar en contra de sus iniciativas haciendo oídos sordos a las provocaciones. Juan Jesús Vivas, que así se llama el presidente de Ceuta, viene dando muestras de lo que sería un centro derecha con sentido de Estado, apartando a la ultraderecha de su gobierno, al estilo de los partidos neoliberales de la Comunidad Europea. Pero lamentablemente su comportamiento se percibe como una excepción dentro del Partido Popular.