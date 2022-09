Debe ser que el disco rayado de Bildu, proetarras, independentistas que quieren romper España, está perdiendo fuelle que, de un tiempo esta parte, ha surgido un nuevo argumentario en el PP que pretende mostrarnos a Núñez Feijó como el receptor de constantes insultos por parte del Gobierno. Hay quienes lo revisten con cierto disimulo hablando, por ejemplo, de improperios e insultos a Fijó, en alguna frase trabajada. Pero Javier Maroto, se ha aprendido la consigna de memoria y, cada vez que abre la boca, la suelta tal y como lo planteó el asesor que tuviera la ocurrencia de ponerla en práctica. "El gobierno insulta a Feijó", o "todos los ministros insultan a Feijó", dice y se queda tan tranquilo. El hombre cumple, pero con tan poca perspicacia, que salta a la vista que se trata del último argumentario que hay que utilizar cada vez que se presente la ocasión. Ignoro qué méritos aprecian los asesores del PP en el hecho de recibir insultos, pero si algunos incentivos tuvieran, a Pedro Sánchez habría que subirlo a los altares. Sin ir más lejos, el último que le han dedicado, ha sido precisamente el propio Núñez Feijó comparándolo con el protagonista del "Otoño del Patriarca". Hace tanto tiempo que leí la novela de Gabriel García Márquez que su mención me provocó el deseo de volver a leerla y en ello estoy. El ejemplar que tengo en las manos es de la primera edición publicada en el año 1975. Voy por la mitad y tengo un problema: por una parte, estoy tan enganchado en su lectura que me cuesta trabajo abandonarla, y por otra, me parece tan buena, que no tengo ningún interés en que se acabe. Al comienzo su lectura no resulta fácil. Es un párrafo seguido donde escasean los puntos y las comas. El patriarca está rodeado de personajes variopintos y todos intervienen, cambiando de narrador sin previo aviso. Pero, una vez que superas estos escollos, la novela es el realismo mágico llevado al límite. A lo que no le veo sentido, es recurrir al "El Otoño del Patriarca" para atacar a Pedro Sánchez. A la hora de comparar a una persona con otra, se requiere que haya cierto paralelismo que dé credibilidad a la semejanza que se pretende señalar. Ni el tiempo, ni el espacio, ni el ambiente, ni un anciano dictador con más años que Sansón, ofrecen la menor posibilidad de establecer comparaciones con la España democrática y con un presidente elegido por mayoría. Eso me hace dudar que Núñez Feijó haya leído la novela que cita.