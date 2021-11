Internet no informa

He buscado en internet el portal de transparencia de Asempal, Cámara de Comercio y Universidad de Almería. En el caso de las dos primeras organizaciones, no he encontrado ni las Directivas que las rigen.

En el caso de la UAL si he encontrado un hermoso portal de transparencia, pero, siempre con el pero, con los datos de alumnos ingresados y egresados, del curso 19/20. Eso demuestra que están desbordados de trabajo, ya que si no fuera así, estarían actualizados.

Bueno, el caso es que a lo que yo venía es a decir que este año han ingresado en la UAL: 11,100 alumnos de Grado, 1,819 de Máster y 900 de Doctorado; y esto hace un total de 13,819 alumnos.

Y los egresados en el 19/20, fueron 1,861 de Grado, 981 de Máster y 112 de Doctorado.

Lógicamente seguiremos con este tema, pues aunque no soy estadístico, me atrevo a comparar los números de ingresados y egresados y hasta de extraer conclusiones medio sensatas.