Intuir y repentizar

Suele pensarse que la intuición no necesita del razonamiento, de modo que sea posible comprender las cosas o descifrar enigmas de manera inmediata, acaso por un destello de genialidad no precedido de sesudas indagaciones y raciocinios. Por esa naturaleza sorpresiva y espontánea de la intuición -que también puede tener un carácter mágico-, sus resultados, aunque faltos del aval del razonamiento, en ocasiones explican situaciones o fenómenos de importancia mayor. La manzana que cayó cuando Newton permanecía, con "ánimo contemplativo", a la sombra de un manzano en su granja -otra cosa es que la fruta cayera sobre su cabeza, para hacer más atractivo el relato-, pudo alumbrar el discernimiento del polifacético físico para definir las leyes de la gravitación. Y, con menos alcance, habilidades hay que se dicen propias de un sexto sentido, solo al alcance de quienes tienen la facultad de intuir lo que pasa inadvertido a casi todos en cuestiones de distinta índole. Prima hermana de la intuición es la repentización, no solo atribuible a los músicos cuando interpretan o ejecutan, con solo una primera lectura, piezas musicales, sino a los capaces de improvisar con rapidez. Sea como fuere, no conviene deslindar alternativamente la intuición del razonamiento o la reflexión. Ya que el cerebro humano, entre otras cosas o principalmente, es un prodigioso sistema de almacenamiento de información que registra minuciosamente todo lo que captamos por los sentidos, sin que se tenga conciencia de ello porque solo reparamos en la información que más interesa en cada caso. De modo que, grabadas tantas vivencias y percepciones en el inconsciente, cuando se presenta una experiencia que puede asimilarse a algunas de las guardadas, el cerebro la reconoce, da con una respuesta y hace que tome forma de intuición o presentimiento lo que más bien es una manera rápida y casi automática de conocimiento y comprensión. Dicho esto, el ojo clínico de los médicos, sobre todo con años de experiencia, tiene que ver con ese archivo inconscientemente guardado pero rápidamente efectivo. ¿Habría que fiarse, entonces, de la intuición política? ¿Podría deberse a ella, por ejemplo, la próxima y repetida celebración de elecciones? ¿Es la repentización una magistral forma de improvisar criterios variables? ¿Han caído manzanas o se espera recoger nueces?