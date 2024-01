De 2013 a 2018, la inversión extranjera en España pasó de 17000 a 28000 millones de euros, en 2018 hubo un pico de 55000, y de 2019 a 2023 pasó de 24800 a 18000 millones de euros. O sea, en el 19 una caída libre, con un leve repunte, pero muy leve si descontamos la inflación, hasta el 23 en que ha se ha desplomado a 18000 millones de euros. ¡Un triunfo! O sea, que si descontamos la inflación, en el 23 la inversión extranjera en España por debajo de la cifra de 2013, de hace 10 años, lo cual no es para estar felices y contentos.¡ ¿Es que no tienen asesores en la Moncloa para “vender” España bien en el extranjero? Si es así, peor me lo ponen, porque ya hay que ser malo seleccionándolos para tener tantos, como dicen que tienen, y no ser capaces de vender “ni una rosca”. Por otra parte, también se puede pensar que al capital no hace mucha falta venderles oportunidades de ganar más pasta gansa. Ya se buscan ellos bien la vida. Entre otras cosas es obligación hacerlo, para conservar y acrecentar el “capitalito”, y en el caso de los fondos de inversión, para que sus socios estén felices y contentos, y no retiren sus participaciones en los mismos. Por lo tanto, habrá que pensar que, sencillamente, no les interesa invertir en España, lo cual no se puede decir que sea una medalla para quienes se supone que, además de hacer política, están ¿mejorando? el país. En una empresa privada les habrían dado algo más que “un tirón de orejas”