¿Inversiones? sí, con presu'puesto

Me siento plenamente satisfecho al comprobar como gracias a la aprobación de los presupuestos el pasado mes, se van llevando a cabo actuaciones por todo nuestro municipio.

Hace pocos días se dio a conocer la actuación "A Mar Abierto" que mejorará el frente litoral, con una inversión desde el Ayuntamiento capitalino de más de siete millones de euros para, desde la iniciativa privada, redefinir el chalet de la Marina como espacio de restauración y centro recreativo. Además, se prevén actuaciones en el Paseo Marítimo y en la Avenida Cabo de Gata que mejorarán sin duda la accesibilidad y el paisaje urbano de la ciudad. Sólo cabe esperar que se acierte en la concesión demanial, no vaya a pasar como con otras concesiones, como el Liceo, donde a buen seguro se perderá el importe de canon no cobrado de varios años atrás.

Por otro lado, también supimos que se han conseguido partidas europeas que serán vitales para emprender distintas actuaciones que transformarán y harán que Almería pueda ofrecer servicios con los que cuentan pocas ciudades hoy en día: digitalización de la carga y descarga, información de plazas libres de aparcamiento, actuaciones para agilizar el tráfico, otras para mejorar la calidad del aire, etc. Ni que decir tiene que estas partidas europeas se conceden bajo la premisa de la aportación que tiene que realizar la administración local de turno. En este caso la nuestra; Aportación que se habría visto enormemente comprometida de no disponer de un presupuesto en tiempo y forma.

En definitiva, nuestra ciudad se mueve al son de iniciativas y actuaciones que sin duda redundarán en el bienestar de los almerienses y en el de nuestros hijos. Es por esto por lo que entiendo que uno ostenta el cargo de concejal: para aportar y sumar. Sin presupuesto no habría sido posible llevar a cabo todas las actuaciones que se anunciarán e iniciarán este año, que espero que sea el de la recuperación sólida y duradera, siempre y cuando las circunstancias ajenas a las locales nos lo permitan.Lo que resulta obvio es que las posiciones inmovilistas, que no negocian, que se niegan a ceder un ápice en sus consignas, cuyo fundamento se encuentre ya en personalismos o en planteamientos partidistas, no benefician a los intereses de nuestra ciudad: nada aportan, nada construyen. Si además de todo ello, se observa y se analiza el periodo de mandato ya transcurrido y las aportaciones de cada uno, genera cierta inquietud. Tiempo al tiempo, que todo se andará.