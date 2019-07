Cuando lean estas lineas, quedarán pocos días para celebrar la investidura del Presidente del Gobierno. Llevamos más de dos meses desde que se celebraron las elecciones generales y, además de los tiempos marcados por la normativa, nos encontramos con los tiempos de la política. O dicho de otra forma, de los pactos. Ningún partido ha sacado una victoria absoluta, pero es cierto que el Partido Socialista ha sido el claro vencedor de las elecciones y nos corresponde formar gobierno. Y la realidad es que una mayoría social de este país se manifestó en las urnas en contra de las amenazas de involución que representaban los partidos de ultra derecha y sus socios. Y esta manifestación libre de muchos ciudadanos progresistas no debe ser en vano; o peor aún, no debe caer en hartazgo o en frustración Parece ya una condena inevitable que las izquierdas no seamos capaces de entendernos, sin complejos, y formar gobiernos progresistas que han hecho avanzar históricamente a nuestro país. No somos un país acostumbrado a negociar. Ejemplos hemos tenido de todos los colores. Pero no nos queda otra, el tiempo de mayorías absolutas parece que han pasado y que no volverán por lo menos, a medio plazo. Pero la realidad es que hay que sumar los votos necesarios para llegar a una mayoría suficiente para gobernar. Y aquí empiezan los vetos: que no se pueden aceptar los votos de los independentistas, ni los de Bildu, ni tan siquiera de los nacionalistas mas moderados. A eso súmenle que ni Ciudadanos ni Partido Popular parecen proclives a favorecer una investidura de Pedro Sánchez. ¿Que nos queda, pues?. Unidas-Podemos. No son suficientes sus apoyos, pero sin imprescindibles. Y parece complicado cuando este partido o coalición de partidos insulta y desprecia a aquellos con los que quiere negociar. Extraña estrategia de esta "nueva izquierda". Lo verdaderamente importante no es pactar, sino ¿para que?. Que acuerdos programáticos se van a firmar. Estamos viendo lo que ha pasado en Andalucia y en otras comunidades , donde por tal de gobernar se pone en riesgo, por ejemplo,a las mujeres, sembrando la duda sobre la violencia de genero o que por puro revanchismo político, se carguen Madrid Central. El Partido Socialista, como ganador de las elecciones, ha puesto sobre la mesa cual es su programa de gobierno. Los demás partidos deben apoyarlo o formar una alternativa, nunca bloquear. Si esta regla simple de la democracia no se cumple, la posibilidad de unas nuevas elecciones es real. Habría que dejar a un lado los tacticismos y tener altura política. Los ciudadanos lo están esperando.