Investiduras

E viernes tuvo lugar el pleno de la corporación de más relevancia a nivel municipal, dejando de un lado el de constitución celebrado tras las elecciones municipales de 2019. Restan nueve meses para que, una vez más, los almerienses concurramos de nuevo a las elecciones municipales teniendo, por tanto, la señora Vázquez un reto no menor encima de la mesa. Pleno de investidura en el que un servidor votó a favor de la ya alcaldesa, fiel a mi palabra tal y como manifesté dos días antes, constituyendo el mío el único apoyo impulsor del proyecto de ciudad para los nueve meses que quedan; si bien la presentación de hasta cuatro candidaturas ya le otorgaba de por sí la mayoría, resultando la votación 14 por la Sra. Vázquez, 9 por la Sra. Valverde, 2 por el Sr. Portavoz de Ciudadanos, 1 por el Sr. Rojas, y un voto nulo (para quien quiera entender de aritmética). Ni que decir tiene que mi actuación no era determinante en el resultado final, respetando, como hasta ahora, la voluntad popular mayoritaria. Por tanto, nada podía influir habida cuenta de la extraña situación que se vivió. ¿Por qué mi apoyo? Es una persona que cuenta con amplia experiencia en la gestión local, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación, habiéndose encargado precisamente en este mandato de las responsabilidades del área de presidencia, por lo que conoce al dedillo los problemas que adolece la ciudad y los retos más inmediatos a los que tendrá que enfrentarse, además de haber negociado y alcanzado acuerdos en cuestiones relevantes para la ciudad con los miembros de la oposición, quienes manifestaron su estima hacia ella en diferentes medios. En comparación con otros alcaldables, en especial con aquellos que solo buscaban un minuto de protagonismo, es la mejor elección (sin duda la más cuerda y fiable). Confío y creo firmemente en que es lo más beneficioso para Almería y los intereses de nuestros vecinos. Nueve meses restan de mandato para tratar de cumplir con los compromisos adquiridos con los almerienses, COVID mediante, por lo que, a pesar de lo que sucedió en el pleno de investidura, en modo alguno se puede dar lugar a pérdidas de tiempo o de fuerzas en proposiciones o debates estériles que no conducen a nada sino únicamente a postulaciones que obedecen más al ego que a la razón.

Es el momento de sumar y colaborar para culminar un proyecto que redunde en mejoras para la ciudad y en su proyecto de futuro. Es la hora de la política sensata y realista.